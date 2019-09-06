شهيدان و 23 مصابا برصاص الاحتلال في غزة

غزة- استشهد فلسطينيان واصيب 23 اخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في تطاهرات مسيرة العودة شمال قطاع غزة.

وقال الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان شخصين استشهدا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة فيما اصيب 23 اخرون بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في تظاهرات الجمعة 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه الاف المتظاهرين الذين احتشدوا للمشاركة في جمعة حماية الجبهة الداخلية ضمن فعاليات مسيرة العودة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع شهيدين و 23 مصابا منهم 15 مصابا بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.- (بترا)