شهيدان و4 إصابات برصاص قوة إسرائيلية خاصة تسللت لمخيم جنين

استشهد الفلسطيني فاروق جميل حسن سلامة ٢٨ عاماً وفلسطيني ثان وأصيب 4 مواطنين آخرين بجراح خلال اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد ظهر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطنين اثنين أحدهما الشهيد سلامة بعد إصابتها بجراح حرجة برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

وسرعان ما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم عقبل اكتشاف القوة الإسرائيلية وخوض المقاومة اشتباكا عنيفا معها.

ونعت كتيبة جنين في سرايا القدس شهيدها القائد فاروق سلامة.

وأعلنت كتيبة جنين عن تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت جنين قائلة “بعون الله وقوته مجاهدونا يحققون ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاوميها يستهدفون قوات الاحتلال بشكل مباشر في مدينة جنين.