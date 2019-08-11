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شهيد فلسطيني بأول أيام عيد الأضحى

منذ 35 دقيقة
أرشيفية

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غزة- استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدوي شرق البلدة أطلقت النار صوب شاب قرب السياج الحدودي، ما أدى إلى إصابته وتركته ينزف في المكان، ما أدى إلى استشهاده.
وأكدت مصادر طبية وصول جثمان الشهيد الشاب مروان خالد عبد الغني ناصر (26 عاما) من سكان بيت حانون إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
بالتزامن مع ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف عددا من المواقع شرق بلدة بيت حانون، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص على أي مواطن يقترب من المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.

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