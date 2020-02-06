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شهيد وإصابات خلال هدم الاحتلال منزل عائلة أسير في جنين

منذ 16 دقيقة
الشهيد يزن منذر ابو طبيخ
الشهيد يزن منذر ابو طبيخ

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جنين- استشهد شاب وأصيب اخرون فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال اثناء هدم منزل في مدينة جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـمعا ان الشاب يزن منذر ابو طبيخ (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين في الصدر أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين، فيما اصيب 4 اخرين.

واندلعت المواجهات اثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدر بـ 30 آلية وشرعت بعملية هدم منزل الأسير أحمد أبو القمبع للمرة الثانية في جنين.

واصيب 7 شبان من بينهم احد افراد الشرطة الفلسطينية الشاب لؤي احمد بدوان 25 عاما بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو يخضع لعملية جراحية في مستشفي الرازي بالمدينة.

كما أصيب 6 شبان بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الاحتلال وهم: مجد عزمي، ومحمد حسين زيدان، وجمال محمد غانم، وزين زيد، وعدي ايمن مرعي، وهاني عطا ابو ارميله، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي الرازي.-(معا)

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