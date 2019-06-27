شهيد و4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

القدس المحتلة- استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات عنيفة، الليلة، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وافاد رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين امجد ابو عصب ان الشهيد هو محمد سمير عبيد (20 عاما)، مشيرا إلى أنه أسير محرر قضى نحو 3 سنوات ونصف في سجون الاحتلال، آخرها 20 شهرا، واطلق سراحه بتاريخ24-6-2018.

واعتقل الاحتلال معظم افراد عائلته والده وشقيقه، وشقيقته الأسيرة المحررة سندس عبيد التي قضت نحو خمسة شهور بسجون الاحتلال.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال مساء اليوم في حي عبيد بقرية العيسوية، عقب وقفة احتجاجية نظمها الأهالي ضد ممارسات مؤسسات وقوات الاحتلال ضدهم منذ نحو اسبوعين.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعيرة المطاطية وقنابل الصوت خلال المواجهات بكثافة نحو الشبان وسكان الحي.

واوضح ان قوات الاحتلال تستخدم الرصاص الحي ضد الشبان العزل للمرة الثانية على التوالي خلال عدة ايام. صفا