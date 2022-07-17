“شواهد”.. تداخلات لونية تحمل دلالات وحكايا بريشة هزايمة

أحمد التميمي



إربد- أقيم في دار آرت جاليري بإربد، وضمن فعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية للعام الحالي، المعرض الشخصي الرابع للفنان محمد هزايمة، الذي حمل اسم “شواهد”، بحضور عدد كبير من المهتمين والفنانين وبرعاية فايزة الزعبي.

وعرض هزايمة 25 عملا فنيا تجول فيها بين المدرسة الانطباعية والمدرسة الواقعية والتجريدية والتعبيرية والسريالية، تحمل قضية أو قصة أو معلما تاريخيا شاهدا على أحداث نوه لها من خلال اللون.

وقال هزايمة “إن الفن هو تراث البشرية الروحي المملوء بالقدسية والإجلال، فهو الشاهد الثقافي والجمالي للشعوب الذي يتم اللجوء له لقبس الإلهام أو تغذية الروح ولا يقدر بثمن”.

وأضاف “أن الفن التشكيلي هو من أهم وسائل التعبير التي استخدمها الإنسان عبر الزمن، وذلك لما تحققه من استثارة للحواس، وتفعيل الخيال البشري عند الفنان وفتح فسحة للمتلقي في تفسير جديد قد يخرج به عبر خياله وما تعنيه اللوحة له”.

وهزايمة هو عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو نقابة الفنانين الروسيين ومدير مجلة الدار العربية ومدير مؤسسة الدار آرت جاليري، وهو أول من أسس مؤسسة شاملة في شمال المملكة كأول جاليري ومعهد لتقديم الفن التشكيلي والعمل على تطويره والأخذ بيد الفنانين من داخل الأردن وخارجه، بالتعاون مع الفنانة مرام حسن.

وهزايمة حاصل على الميدالية الذهبية للعام 2021 في المسابقة العالمية التي أجرتها الأكاديمية الدولية للفنون التشكيلية في روسيا.

وتحمل أعمال هزايمة، رسالة سامية تجدها من خلال اللون والتكوين والأسلوب الخاص، فهناك الحنين وعشق الوطن هو كل ما تراه في لوحاته، ويقول “أسعى لمخاطبة جميع المستويات في لوحاتي، فهناك أسرار لكل لوحة وبساطة في الفكرة ولي أسلوبي الخاص من خلال سكينة الرسم وعشقي للألوان الزيتية، فاللوحة على مدى العصور هي إرث الشعوب ومدى ثقافتهم وأسعى لتكون لوحاتي كذلك”.

وشكر هزايمة الحضور الكريم ووزارة الثقافة وإربد عاصمة الثقافة العربية على جهودهم في دعم الفنان معنويا للاستمرار والعطاء، ويقول “من اليوم أسعى، بحمد الله، للتجهيز لأعمال أكمل بها مشواري الفني لمعرض مقبل جديد، وهذا المعرض هو حصيلة أربع سنوات من التجهيز”.