شوستر يستبعد تتويج فريق إسباني بدوري أبطال أوروبا

مدريد – استبعد الألماني بيرند شوستر لاعب ريال مدريد وبرشلونة المعتزل الخميس تتويج فريق إسباني بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعلق شوستر على مباراة ريال مدريد امام مانشستر سيتي الإنجليزي الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بفوز المان سيتي 1-2 على معقل الملكي “سانتياجو برنابيو”، وقال شوستر: “أجد أن الشوط الأول كان تكتيكيا للغاية ولم يرغب أي فريق في أن تهتز شباكه ومع تقدم الريال بهدف دون رد، اعتقدنا انه أراد الفوز، ولكن كان امامه فريق به العديد من الخيارات على مقاعد البدلاء”.

وأبرز شوستر الدفع برحيم سترلينج في الشوط الثاني، موضحا: “سترلينج قادم من إصابة ولكنه لاعب قد يسبب الضرر. الدفع به منح شيئا لفريقه”.

🎾 ¡Estamos en el #DesafíoNacex! Junto a multitud de ex futbolistas de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona 🔉 Atiende a #DirectoMARCA Bernd Schuster, que vistió ambas camisetas 📻 https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/QvaiqJHk9K — Radio MARCA (@RadioMARCA) February 27, 2020

وعن مباراة الريال المقبلة، حيث سيواجه خصمه برشلونة في كلاسيكو الليغا على “سانتياجو برنابيو” قال شوستر إن مواجهة التشامبيونزليغ “لن تؤثر في شيء على الكلاسيكو، هذه مباراة مختلفة”.

وأضاف: “لدي رغبة في مشاهدة هذه المباراة، ولكننا في مرحلة من الموسم يكفي فيها التعادل وهذا لا أحبه، الفريقان بهما مشكلات وسنرى ما سيحدث رغم أن من يلعب على أرضه تكون له الأفضلية قليلا”.

وتابع: “بشكل عام نحن نشاهد موسما ضعيفا ولا أعتقد أننا سنرى بطلا إسبانيا في دوري الأبطال. لم نكن نؤمن في بايرن ميونخ منذ فترة والآن هو جيد للغاية. المشكلة أن ريال مدريد يفتقد لرأس حربة منذ عامين منذ أن رحل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي”. (إفي)