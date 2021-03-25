شوقي غريب: مشاركة صلاح في اولمبياد طوكيو “قرار ثلاثي”

القاهرة – أكد المدير الفني للمنتخب المصري الاولمبي لكرة القدم شوقي غريب، أن مشاركة نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح في اولمبياد طوكيو الصيف المقبل “قرار ثلاثي”.

وقال غريب في حديث عبر الهاتف لوكالة (فرانس برس): “قرار انضمام محمد صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، اولا قرار فني مني انا شخصيا، ثم قرار اداري من نادي ليفربول ومديره الفني الالماني يورغن كلوب، ثم قرار رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الاولمبياد”.

واضاف: “انضمام صلاح للمنتخب في الاولمبياد تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني، بحثا عن ميدالية اولمبية ستكون الاولى في تاريخ مشاركة كرة القدم المصرية في الاولمبياد”.

وحول ما اذا كان هناك تواصل بين المدير الفني واللاعب، قال غريب: “انا اعلنت رغبتي وامنيتي في ان يكون صلاح معنا في الاولمبياد، واللاعب لم يعلن رفضه، وهو ما يعنى ان لديه الرغبة في المشاركة معنا”.

وتابع: “اسم صلاح كأحد افضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم سينقل منتخب الفراعنة الى مكانة اخرى في الاولمبياد”، مشيرا الى ان “وجوده سيفرق معهم كثيرا” مستشهدا بدور البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان الفرنسي في قيادة منتخب بلاده للحصول على ذهبية اولمبياد ريو دي جانيرو 2016. (أ ف ب)