شوماخر الابن يسير على خطى والده الاسطورة – فيديو

اَلصَّخِير (البحرين) – سيعود اسم شوماخر إلى عالم الفورمولا1 العام 2021، عندما يحاول الالماني ميك السير على خطى والده المريض وبطل العالم 7 مرات ميكايل، بعد الاعلان عن تعاقده مع فريق هاس لعدة سنوات.

بعد غياب تسع سنوات عن المشاركة الاخيرة للوالد الاسطوري الذي نجهل اية تفاصيل عن وضعه الصحي بعد حادث تزلج خطير العام 2013، سيخوض ميك بداياته العام المقبل، بعدما لاحقته باكرا مقارنات مع مسار والده نجم فيراري السابق.

يشارك هذا السائق الشاب المولود في 22 آذار/مارس 1999، باسم عائلته شوماخر، بعدما حاول الاختباء في بداياته في الكارتينغ تحت اسم عائلة والدته بيتش ثم باسم ميك جونيور.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old 🥺#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061 — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

كان الإعلان عن تعاقده مع هاس الاربعاء متوقعا في أروقة الفورمولا منذ عدة اسابيع. قال في بيان الحظيرة الاميركية “أريد التعبير عن الامتنان لوالديّ وان ارسل لهما حبي، أدين لهما بكل شيء”.

وكان ميك قد صرح في آذار/مارس 2019 عندما خاض بداياته في بطولة الفورمولا 2 الرديفة ان “المقارنة مع والدي لم تشكل مشكلة لدي أبدا”.

تابع “المقارنة مع أفضل سائق في التاريخ هي هدف، وأن يكون هذا الشخص والدي وقدوتي هو أمر مميز. يشرفني هذا الامر، لانه بمقدوري التعلم ومحاولة التطور”.

Exciting times! 😁 Hear from @SchumacherMick as he signs for the team from next season 👇#HaasF1 pic.twitter.com/Ev01Z8TOVb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

وللدخول أكثر في أجواء المنافسات، سيشارك ميك في التجارب الحرة الاولى من جائزة أبوظبي الكبرى في 11 كانون الاول/ديسمبر وتجارب نهاية السنة على الحلبة عينها في ياس مارينا في 15 الحالي كتب هاس المجهزة سيارته بمحرك فيراري في بيان “تعاقد فريق هاس للفورمولا واحد مع الالماني ميك شوماخر كجزء من التجديد الكامل لسائقيه لبطولة العالم 2021 للفورمولا واحد، وفي عقد يمتد لسنوات طويلة”.

وسيقود شوماخر الى جانب الروسي نيكيتا مازيبين البالغ 21 عاما ايضا، والصاعد من بطولة الفورمولا 2 على غراره، ليحلا بدلا من الفرنسي رومان غروجان الناجي من حادث رهيب الاسبوع الماضي في البحرين والدنماركي كيفن ماغنوسن.

يتابع ميك “لدي الكثير من الاشخاص ورائي وساعدوني كثيرا”، على غرار سابين كيم التي تدير العمل الإعلامي لوالده منذ العام 2000.

وكان شوماخر الابن انضم العام الماضي إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق “الحصان الجامح” والسير على خطى والده “البارون الأحمر” الذي قاد الصانع الإيطالي إلى قمة الفئة الاولى، محرزا معه لقب بطولة السائقين خمس مرات والصانعين ست مرات، علما أن سجل “شومي” يتضمن سبعة ألقاب عالمية للسائقين بين 1994 و2004.

وتُوّج ميك بطلا للسلسلة الاوروبية لسباقات فورمولا3 عام 2018، قبل أن يتدرج صعودا للفورمولا 2 العام الماضي حيث لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي للسائقين مع انتصار يتيم على حلبة هنغارورينغ المجرية. لكن هذا الموسم يتصدر ترتيب بطولة فورمولا 2 قبل جولة واحدة على الختام في البحرين.

وخاض تجارب على سيارة الفورمولا واحد مع فريقي فيراري والفا روميو هذه السنة.

قال مدير هاس غونار شتاينر “فاز ميك بسباقين، صعد عشر مرات على المنصة وتألق أمام مواهب استثنائية في 2020. أنا مقتنع بترقيته الى الفورمولا واحد نظرا لادائه”، مستبعدا اي تكهنات حول التعاقد مع الالماني نظرا لاسمه وارتباطه بفيراري.

ودخل شوماخر الأب (51 عاما) في “سبات” عميق منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس. وتحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة.

يذكر ان عائلة شوماخر مثلها ايضا في الفئة الاولى، رالف، شقيق ميكايل، بين 1997 و2007، فيما شارك ابنه دافيد في الفورمولا 3 هذا العام.