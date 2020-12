شوماخر الابن يسير على خطى والده الاسطورة – فيديو

اَلصَّخِير (البحرين) – سيعود اسم شوماخر إلى عالم الفورمولا1 العام 2021، عندما يحاول الالماني ميك السير على خطى والده المريض وبطل العالم 7 مرات ميكايل، بعد الاعلان عن تعاقده مع فريق هاس لعدة سنوات.

بعد غياب تسع سنوات عن المشاركة الاخيرة للوالد الاسطوري الذي نجهل اية تفاصيل عن وضعه الصحي بعد حادث تزلج خطير العام 2013، سيخوض ميك بداياته العام المقبل، بعدما لاحقته باكرا مقارنات مع مسار والده نجم فيراري السابق.

يشارك هذا السائق الشاب المولود في 22 آذار/مارس 1999، باسم عائلته شوماخر، بعدما حاول الاختباء في بداياته في الكارتينغ تحت اسم عائلة والدته بيتش ثم باسم ميك جونيور.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old 🥺#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061

— Formula 1 (@F1) December 2, 2020