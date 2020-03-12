“شومان” تؤجل أنشطتها كافة لمنع انتشار “كورونا”

عمان-الغد- قررت مؤسسة عبد الحميد شومان، أول من أمس، تأجيل أنشطتها وفعالياتها كافة لشهر آذار (مارس) الحالي؛ استجابة للتدابير التي أصدرتها الحكومة الأردنية لمنع انتشار فيروس كورونا.

الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، فالنتينا قسيسية، بينت أن المؤسسة بفرعيها، جبل عمان والأشرفية، ستؤجل أنشطتها كافة لشهر آذار (مارس) الحالي، من محاضرات، وورش العمل والتدريبات، وعروض الأفلام، والأمسيات الموسيقية والأندية القرائية وتواقيع الكتب حتى إشعار آخر.

وجاء القرار، بحسب قسيسية، والمتضمن إيقاف الأنشطة والفعاليات كافة في المؤسسة؛ لحين الانتهاء من الإجراءات الصحية الاحترازية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على الصحة العامة، والحد من التجمعات العامة.

وبحسبها، ستستمر المكتبة العامة ومكتبة درب المعرفة للأطفال واليافعين، بفرعيها جبل عمان والأشرفية، باستقبال الرواد كالمعتاد، مؤكدة أن المؤسسة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار العدوى، مع تثبيت عبوات تعقيم في أرجاء المؤسسة.

وبشأن الفعاليات والأنشطة المقررة ما بعد آذار (مارس)، لفتت قسيسية إلى أن المؤسسة تنتظر التدابير الحكومية المقبلة، وأنها ستعلن عن توجهاتها في حينه.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق الرحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات ثقافية ورياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

يشار إلى أن “شومان”؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.