شومان تبدأ باستقبال طلبات الحصول على منح صندوق التمويل الأولى

عمان-الغد- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، عن بدء استقبال طلبات الحصول على المنح من صندوق التمويل الأولي.

وكانت المؤسسة والمعهد قد أطلقا مؤخرا صندوقا استثماريا جديدا لدعم التمويل الأولي للبحوث العلمية المشتركة بين باحثين وباحثات من المعهد ونظرائهم من الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية.

ويهدف الصندوق بحسب بيان صادر عن المؤسسة الاثنين، إلى تعزيز وتشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والباحثات من الأردن ونظرائهم من المعهد من خلال تقديم منح مالية لدعم بحوث مشتركة بقيمة 30 ألف دولار كحد أعلى لدعم مصاريف السفر والإقامة والتدريبات للباحثين وذلك ضمن المجالات البحثية التي حددتها المؤسسة وتتضمن، البيئة والتغير المناخي: الهندسة البيئية وإدارة وهندسة الموارد المائية كذلك التصنيع والابتكار: التقنيات الحديثة المرنة والأتمتة وتكنولوجيا النانو، وريادة الأعمال، والهندسة: الهندسة النووية وهندسة المواد وهندسة الطاقة، إضافة الى الصحة : الهندسة الطبية الحيوية والأطراف الاصطناعية وعلم وتكنولوجيا الاعصاب، والتخطيط والتطوير: العلوم الاجتماعية والإدارية، والتنمية والدراسات الحضرية، والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع، والابتكار في التعليم، وأتمتة اللغة العربية، والأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

وبحسب البيان اوضحت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، ان الأولوية للمنح تعطى للمشاريع التي تقدم مساهمة مهمة ضمن المجال البحثي المتقدم له، والمشاريع التي تتضمن اشراك طلبة البكالوريوس والدراسات العليا العاملين مع الباحثين المتقدمين بطريقة تضمن استفادتهم من هذه الفرصة، والمشاريع التي تقدم مقترحا تبادليا متكافئا بين الباحثين المشاركين من الأردن ونظرائهم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وأشارت الى ان صندوق التمويل الأولي “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- مؤسسة عبد الحميد شومان / الأردن ، جزءا من مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم الدولي MISTI، والطلبات المؤهلة للتقدم يجب ان تتناسب مع الارشادات العامة ومعايير الأهلية لصندوق التمويل الأولى العالمي.

وأكدت قسيسية سعي المؤسسة، ومنذ تأسيسها، إلى دعم البحث العلمي وتعزيز دوره كلبنة أساسية في التطور وبناء المجتمع، خصوصا أن شومان من أوائل المؤسسات العربية التي أطلقت جائزة تعنى بالباحثين العرب باسم جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب وذلك منذ العام 1982، وصندوقا لدعم البحث العلمي في الأردن.

ودعت الباحثين والباحثات في الأردن، إلى التقدم للاستفادة من المنح واستغلال هذه الفرصة المميزة لتنعكس إيجابا على مستوى الأبحاث العلمية في المملكة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة اعتباراً من اليوم وحتى منتصف شهر كانون الأول المقبل، لتبدأ بعدها مراحل التقييم والاختيار وإعلان الحاصلين على التمويل وتوقيع الاتفاقيات والتنفيذ.

يشار إلى أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعد الأول على مستوى العالم بحسب تصنيف (Q S) للجامعات، وهو رائد في مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.