“شومان” تطلق المدونة الصوتية “بودكاست س”

عمان-الغد- أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء الجمعة، المدونة الصوتية (بودكاست س) التي تستضيف كتابا وكاتبات أردنيين وعرب، إضافة إلى قيادات نسائية واجتماعية وابتكارية أردنية وخبراء في العديد من المجالات الأدبية وغير الأدبية.

وتهدف (بودكاست س) إلى تسليط الضوء على حياة الشخصيات الأدبية بشكل كامل بطريقة حوارية تفسح المجال أمام الجمهور للتفاعل مع الكاتب إضافة إلى إلقاء الضوء على كتب المكتبة الإلكترونية والورقية والصوتية، بحيث يتم التوسع في تحليل الكتاب من ناحية النص والكاتب والشخوص، كذلك استضافة نساء قائدات لهن بصمة واضحة في مجال عملهن.

كما تتيح (بودكاست س)، في إطار قراءات في كتب أدب الأطفال، الكتب الفائزة بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال عبر السنوات والتي تمتلك حقوقها المؤسسة للجمهور وتحويلها إلى مادة مسموعة عبر حلقات مقسمة حسب موضوع الجائزة، كذلك تعمل المدونة على إعادة استخدام النتاج الشعري المعروض ضمن فعاليات القراءات الشعرية للمؤسسة على شكل مادة مسموعة بإمكان الجمهور الاستمتاع بها في أي وقت. وتهدف المدونة كذلك إلى تشجيع الأطفال واليافعين على القراءة من خلال ترشيحات ومراجعات لكتب مختلفة ضمن عدة موضوعات والتي تمتلكها مكتبة درب المعرفة، مثلما تهدف إلى توفير محتوى مساندا لفعاليات المنتدى يتم من خلالها تسليط الضوء على أكثر الضيوف تميزا عن طريق حوارية تسعى إلى التطرق لحوار ونقاش موسع عن محتوى الحوارية.

رئيس فريق خدمات القراء الإلكترونية نزار الحمود، أشار إلى أنه تم التطوير على تفاصيل البرامج لتشمل فقرات فرعية من الفكرة الأساسية تغطي الجانب الأدبي وغير الأدبي لتشمل برامج المكتبة العامة ومكتبة درب المعرفة والمنتدى الثقافي، بهدف التنويع في المحتوى وتحقيق أكبر أثر تحت مسمى موحد وهو (بودكاست س). وعن تسمية المدونة بـ (بودكاست س) بين الحمود أنه لطالما كنا في دروس الرياضيات نبحث في مسائلها عن قيمة المجهول “س”، وغالبا ما يقترن هذا الحرف من الأبجدية العربية بالمجهول، فمثلا نقول إن “س” من الناس، وبما أننا نحن البشر في رحلة دائمة للبحث عن المعنى كأنه المجهول، ولأن الكتب تسلحنا بأدوات معرفية من شأنها أن تساعدنا على ذلك، يعني هذا الـ (بودكاست س) بالكتب بشكل كبير لذلك تم اقتراح هذا الاسم.

وأشار الحمود إلى أنه يمكن للجمهور الاستماع إلى حلقات (بودكاست س) كل ثاني ورابع جمعة من كل شهر من خلال ( google podcasts، spotify، anghami، (apple podcasts.