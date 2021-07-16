“شومان” تطلق مبادرة ” أنسب لكم” لتشجيع القراءة

عمان- _- أطلقت المكتبة العامة في مؤسسة عبد الحميد شومان، مؤخرا، مبادرة “أنسب لكم” لتشجيع القراءة لدى أفراد المجتمع.

و”أنسب لكم”، هي مبادرة لترشيح كتب من قبل شخصيات عامة مؤثرة سواء كانت هذه الشخصيات العامة ذات توجهات سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو ثقافية أو فنية، وهي شخصيات قارئة بحيث تتمكن من خلال تجربتها القرائية تلك التوصية للرواد بمجموعة من عناوين الكتب التي ترى أنها قيمة وجديرة بالقراءة.

وتعمل المكتبة في شومان على توفير هذه العناوين وعرضها في خزانة خاصة صممت لهذا الغرض مع الإشارة الى الشخصية التي قامت بترشيحها. ويستطيع الرواد قراءة هذه الكتب داخل المكتبة أو استعارتها.

وقال مدير المكتبة غالب المسعود، إن صاحب الشخصية الأولى التي قامت باختيار مجموعة من الكتب التي قام بقراءتها هو الدكتور ممدوح العبادي، الذي اختار مجموعة من الكتب أهمها: “الحركة الإسلامية ثغرات في الطريق” من تأليف الدكتور عبد الله النفيسي وكتاب “اعمل عبيط” من تأليف جمال الشاعر وكتاب “تجديد الفكر العربي” من تأليف الدكتور زكي نجيب محمود ورواية “حكاية فيصل” من تأليف خالد زيادة وكتاب “مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام” من تأليف جورج طرابيشي وكتاب “المعطف” من تأليف نيكولاي غوغول ورواية “سعادة الأسرة” من تأليف ليو تولستوي ورواية “مقتل الرجل الكبير” من تأليف إبراهيم عيسى وكتاب “ابن رشد السياسة والدين بين الفصل والوصل” من تأليف الدكتور مصطفى بن تمسك وأخيرا كتاب “الاختيار العلماني وأسطورة النموذج” من تأليف سعيد ناشيد.

وأضاف مسعود أن هذه المبادرة جاءت من إيمان المكتبة العامة في شومان بأن المكتبات تهدف إلى زيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع بشكل أساسي، وتقدم في سبيل ذلك خدماتها كمركز معلوماتي يوفر مصادر المعرفة الموثوقة الورقية والإلكترونية، وكمركز مجتمعي يوفر مساحة للجمهور العام لتطوير المهارات والتعلم المستمر.

وبين أن المكتبة تقوم بتنفيذ فعاليات وبرامج عدة للتشجيع على القراءة وزيادة الإقبال عليها للاستفادة من مصادر المعرفة، مثل الدورات والورشات التدريبية، فعاليات إشهار وتواقيع الكتب، استضافة أندية القراءة والجلسات التثقيفية، منوها الى أن المكتبة تعرض العديد من الخيارات للمهتمين حول الكتب الحديثة والكتب القيمة الجديرة بالقراءة.

يشار الى أن الدكتور ممدوح العبادي، طبيب وسياسي أردني، شغل مواقع وزارية عدة، وهو رئيس جمعية الشفافية الأردنية، وشغل منصب أمين أمانة العاصمة- عمان الكبرى.