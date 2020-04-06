شومان تطلق منصة للكتب الإلكترونية

عمان– أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، منصة إلكترونية لتعزيز أهمية القراءة والتسهيل على القراء، وتعزيز المعرفة والثقافة لديهم.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، فإن المنصة تحقق مبدأ “أجعل المكتبة ترافقك في كل مكان”، لتمكين المشتركين بمكتبة عبد الحميد شومان العامة فقط، وبفرعيها في جبل عمان والاشرفية من استعارة تلك الكتب.

وبحسب البيان، فإن 450 كتابًا إلكترونيًا متاح الآن للإعارة، وبإمكان المهتمين الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://ow.ly/LGxo30qvub5.

واشترطت المؤسسة، على المشتركين بخدمات المكتبة استعارة وحجز كتاب إلكتروني واحد فقط، لمدة 14 يوماً، مع ضرورة التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected] للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، فالنتينا قسيسية أن إطلاق المنصة يشكل قفزة كبيرة في حياتنا المعاصرة، ومكانا مهما لتوفير مصادر المعرفة، والتعرف على مئات العناوين من الكتب والمؤلفات العربية بنسخ إلكترونية. –(بترا)

م ت/ف ق/ف ج06/04/2020 15:45:27