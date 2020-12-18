“شومان” تعرض الفيلم الجزائري “فوق الألم” للمخرجة قادري

عمان – الغد – عرضت لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان الفيلم الجزائري القصير “فوق الألم”، للمخرجة لويزة قادري، وذلك عبر منصة (زووم) وموقع المؤسسة على “فيسبوك”.

ويحكي الفيلم الذي تم إنتاجه في العام 2019 قصة “حياة”، وهي فتاة بكماء وصماء، في الـ25 من عمرها، تصاب بسرطان الغدة الدرقية الذي لا شفاء منه، تُخفي حياة حقيقة مرضها عن أفراد عائلتها خوفاً من ردة فعلهم، خصوصاً بعد وفاة أمها في الفترة نفسها، إلا أن حياة تجد الدعم من صديقتها منى، ومن عائلتها بعد ذلك بعد أن يعرفوا حقيقة مرضها، خلال تلك الفترة تحاول حياة تحقيق حلمها رغم مصيرها المحتوم.

وجرى، بعد العرض، مناقشة أحداث الفيلم مع المخرجة لويزة قادري، حيث حاورها الناقد رسمي محاسنة.