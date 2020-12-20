“شومان” تعرض الفيلم الياباني “المنديل الأصفر”

عمان – الغد- تعرض لجنة سينما مؤسسة عبد الحميد شومان مساء غد الفيلم الياباني “المنديل الأصفر” للمخرج يوجي يامادا، في قاعة سينما شومان- جبل عمّان، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ حيث حددت اللجنة المقاعد بعشرين مقعدا فقط، مثلما سيتم عرض الفيلم من خلال منصة (زووم) وموقع المؤسسة على “فيسبوك”.

ويروي الفيلم الذي تم إنتاجه في العام 1977، قصة ثلاثة غرباء، تجمعهم الأقدار ليجدوا أنفسهم متجهين معاً إلى مدينة هوكايدوا اليابانية. لكل واحدٍ منهم قصته، إلا أن أحدهم سجين سابق، خرج من السجن مؤخراً، ويفكر بالعودة الى زوجته وحياته السابقة، إن قامت الزوجة بوضع منديل أصفر على نافذة المنزل، فذلك يعني أنها موافقة. فيلم رائع عن الأمل، التسامح والانتماء.

كانت شخصيات الفيلم الثلاث مدروسة بعمق وعناية، فقدمت أداء رائعاً، وفي الفيلم يتم سرد الأحداث من خلال “الفلاش باك” الذي يربط بين أزمنة مختلفة.

قد يبدو الفيلم في بعض نواحيه كوميديا مسلية أو ميلودراما، وهنا تتبدى قدرات المخرج الذي يوظف أجناساً فيلمية مختلفة بأسلوب بعيد عن الفجاجة ليقول من خلاله ما يريد.

ويعد المخرج يوجي يامادا من أهم المخرجين اليابانيين الحاليين، ويمتاز بغزارة إنتاجه المستمر حتى الآن، رغم بلوغه الثامنة والثمانين من العمر، فهو لم يتوقف حتى هذا العام، إلا مرغماً بسبب جائحة كورونا، التي أصابت الشخصية الأولى في الفيلم الذي يعمل على إخراجه.

وتمتاز أفلام المخرج يامادا في تناولها حيوات جيل الشباب الياباني الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية، حين انهزمت اليابان وعانت من آثار القنبلتين الذريتين اللتين أُلقيتا عليها، إضافة الى الوجود الأميركي الكثيف حيث توجد قواعد أميركية وهي من شروط الاستسلام.