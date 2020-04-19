“شومان” تعقد غداً حوارية حول التعليم عن بعد

عمان- الغد– يعقد منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عند السادسة والنصف من مساء غد الإثنين، حوارية حول التعليم عن بعد عبر منصة “زووم”، وصفحة مؤسسة شومان على “فيسبوك”.

ويشارك في الحوارية وزير التربية والتعليم د. تيسير النعيمي، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية د. زيد عيادات، بينما تديرها الإعلامية هبة الحياة عبيدات.

يعتبر التعليم عن بعد أحد طرق التعليم الحديثة، ويعتمد على نقل البرامج من مقرات المؤسسات التعليمية إلى خارجها، سواء كان المتلقي فردا أم مجموعة.

مؤخرا، وعلى وقع وباء كورونا الذي اجتاح العالم، اتخذت الحكومة قرارا بتعطيل المدارس والجامعات، وتعويض الطلبة بواسطة اعتماد نظام التعليم عن بعد.

القرار جاء اضطراريا، في ظل جهود الحكومة لتحقيق التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية، ومحاصرة انتشار الفيروس.

وتبعا لقرارها، أطلقت وزارة التربية والتعليم قنوات تلفزيونية ومنصات إلكترونية خاصة، تبث الدروس لمختلف المراحل الدراسية، أشهرها منصة “درسك”.

لكن هذه التجربة لم تكن محل إجماع، ففي حين اعتبرها بعضهم بديلا حقيقيا عن الغرفة الصفية، وأن الحكومة استطاعت بوقت قياسي إدارة أزمة تعطل المدارس وإيجاد بديل واقعي. إلا أن آخرين لم يروا الأمر كذلك، واعتبروا أن التجربة يشوبها ضعف ينبغي تجاوزه، إضافة إلى صعوبات فنية واجهت بعض الطلبة على منصة “درسك”.

وفي سعيه لتبيين أثر الخطوة الجديدة، ومدى رضا الطلبة عنها، أجرى مركز الدراسات الإستراتيجية استطلاعا للرأي، حول عملية التعلم عن بعد، ومدى انسجام الطلبة معها، والتحديات التي تواجههم على المنصات المختلفة.

وتعد “شومان”، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وهي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.