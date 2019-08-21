“شومان” تفتتح “مكتبة الرصيف” في الأشرفية

عمان-الغد- افتتحت مؤسسة عبد الحميد شومان مؤخراً، على ناصية الشارع الذي يطل على مكتبتها في شرق عمان بالأشرفية – داخل مستشفى البشير-، “مكتبة الرصيف” كسعي من المؤسسة لتعميم المطالعة، وكمبادرة لتوفير الكتب في متناول الجميع، وتعزيزا لثقافة العطاء والتبادل المعرفي والتواصل المجتمعي.

افتتاح “مكتبة الرصيف” في شرق عمّان، ينسجم مع توّجه مؤسسة “شومان” في تعزيز الأدب والفنون وتوفير مختلف أشكال مصادر المعرفة التقليدية منها والمتقدمة وتقديمها للجمهور والباحثين؛ بعد أن كانت المؤسسة أنشأت مكتبة الرصيف الأولى في العام 2014 أمام ناصية الشارع المقابلة لمكتبة عبد الحميد شومان العامة في جبل عمّان.

وتضم مكتبة الرصيف رفوف كتب يعمل فريق مكتبة شومان على تزويدها يوميا بالكتب المتنوعة للكبار، بالإضافة إلى كتب خاصة بالأطفال، كما تضم مختلف أنواع الكتب، تاريخية وعلمية وروايات وقصص، وقصص بوليسية وكتب أطفال وغيرها، فضلًا عن أنها تستقبل كتبا متنوعة من رواد المكتبة.

واشترطت مؤسسة “شومان” عند استخدام مكتبة الرصيف، ترك كتاب “بديل” مكان الكتاب المأخوذ من رفوف المكتبة، بالإضافة إلى وضع الكتب داخل رفوف المكتبة (ليس بجانبها، أعلاها أو أسفلها) حتى يسهل رؤيتها، مع ضرورة الاستفادة من مكتبة الرصيف لاستبدال الكتب والقصص، والاستمتاع بتصفح الكتب. أما مكتبة عبد الحميد شومان في شرق عمان، فتم افتتاحها في 10 كانون الأول من العام الماضي 2018، إيماناً مــن مؤسسة “شــومان” بأن الثقافــة ليست حكراً على فئة معينة أو منطقة جغرافية محددة، وانطلاقاً من الدور الذي تمارسه المؤسسة في تشجيع القراءة ورفــع السوية الثقافيــة لكل أفراد المجتمع أينما تواجدوا سواء فــي العاصمة أو في المحافظات.