“شومان” تفتح باب الترشح لجائزتها للباحثين العرب

عمان- أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، أمس، عن فتح باب الترشح لدورة العام 2020، مبينة أن آخر موعد لقبول طلبات الترشح هو نهاية شهر آذار (مارس) المقبل.

وتضم حقول الجائزة، بحسب الهيئة “العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم الاقتصادية والإدارية”.

ويشتمل حقل العلوم الطبية والصحية على موضوعين، هما (علم المناعة والسرطان، وعلم الأدوية الجيني)، أما حقل العلوم الهندسية، فيضم (الجيل الجديد من الاتصالات اللاسلكية، والاتصالات التعاونية، والأمن والتشفير والابتكارات في مجال الاتصالات، الاحتباس الحراري وتغير المناخ).

ويحتوي حقل العلوم الأساسية على (علم الأحياء التطوري، علم المواد)، فيما يندرج تحت حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية (آثار وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع العربي، دراسات وبحوث في الكولونيالية وما بعدها).

كما يندرج تحت حقل العلوم والتكنولوجية والزراعية (تعليم الآلة الحاسوب والبيانات التحليلية الكبرى، الأمن الرقمي السيبراني)، بينما يشتمل حقل العلوم الاقتصادية والإدارية على (حلول مالية وابتكارات ابداعية في الأسواق الناشئة، أسواق رأس المال الرقمية).

وتمنح الجائزة تقديراً لنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وبينت الهيئة أن من شروط الترشح للجائزة، أن يكون المرشح عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن يكون المرشح على قيد الحياة ساعة ترشيحه، وأن يقدم المرشح للعلم وللمجتمع نتاجاً علمياً ذا قيمة علمية واجتماعية، وأن يرسل المرشح نبذة عن المساهمة العلمية باللغتين العربية والانجليزية.

ونبهت الهيئة أن تكون الأبحاث المقدمة للجائزة، تم إنجازها في بلد عربي، وأنجزت بالمشاركة الفاعلة مع باحث أو أكثر يقيم في بلد عربي، مبينة أن أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه لا تدخل في تقيم النتاج العلمي للمرشح.

كما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي للمرشح إلكترونياً، من خلال التسجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة عبر النظام الالكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مرفقاً بالوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات ملء النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين.

بينما تتولى تقييم النتاج العلمي المقدم والمقبول لنيل الجائزة لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من أهل الخبرة والكفاية بناءً على معايير تضمن موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما تتخذ اللجان قراراتها المسببة باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.

وجائزة “شومان للباحثين العرب”؛ هي أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب منذ العام 1982، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيلٍ من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلمية المختلفة الذين يعملون في ظل الإمكانيات المحدودة لدى المؤسسات والجامعات والأفراد.