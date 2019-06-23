“شومان” تفتح باب التقدم لبرامج المنح والدعم

عمان – أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان اليوم الأحد، عن فتح باب التقدم لبرامج المنح والدعم كإجراء جديد لاستقبال طلبات الدعم، مبينة أن آخر موعد لقبول طلبات التقدم هو 21 آب المقبل. وتشتمل المنح على برنامجين، الأول “منح الأدب والفنون”، ويندرج تحته ستة قطاعات، هي، الفنون الأدائية، الفنون السمعية والبصرية، الأنشطة الثقافية والمهرجانات، مشاريع حفظ الإرث الوطني، المساحات الفنية والأدبية، ودعم تطوير المكتبات.

والبرنامج الثاني هو “منح الفكر القيادي”، ويشتمل على أربعة قطاعات، هي المؤتمرات العلمية البحثية، الأنشطة العلمية، المساحات العلمية والتطبيقات التعليمية، والمنتديات الشبابية والمناظرات.

وبينت المؤسسة، أنها ستعتمد إجراء جديدا لهذا العام، حيث لن يكون باب التقدم مفتوحاً طوال العام، بل سيعتمد على إعلانات يتم من خلالها تعبئة النماذج المتاحة على موقعها الالكتروني www.shoman.org، لمشاريع تنفذ في الأردن أو فلسطين، ولا تتعدى مدة تنفيذها 12 شهراً، وبسقف مالي أقصاه 50 ألف دينار.

من جهتها، اكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة شومان فالنتينا قسيسية في تصريح صحفي، التزام المؤسسة بدعم الإبداع والمبدعين، مبينة أن برامج المنح والدعم تتقاطع مع رسائل المؤسسة من حيث إشاعة الفن والثقافة والعلوم، وبما يؤسس في التأكيد لمجتمع مبدع ومبتكر ومنتج علمياً وثقافياً.

وبينت قسيسية، أن برنامج منح الأدب والفنون ساهم بدعم أكثر من 110 مشاريع خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ساهم برنامج منح الفكر القيادي بدعم أكثر من 50 مشروعاً خلال المدة ذاتها.

واضافت، أن برامج المنح والدعم بمختلف قطاعاتها تساهم في تنمية المواهب والمهارات الأدبية والفنية، وتعزيز التنوع الثقافي، وتوفير الفنون للجميع، بالإضافة إلى تعزيز الفكر الحر والقيادي من خلال دعم مشروعات تهدف إلى تشجيع العلم والبحث العلمي، ودعم المسيرة التعليمية وتطويرها.

يذكر ان المؤسسة ستعقد في 30 حزيران الحالي، جلسة تعريفية للمهتمين حول إجراءات التقدم لبرامج المنح والدعم، وكيفية تعبئة النماذج المطلوبة. (بترا)