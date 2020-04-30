شومان تمدد فترة الترشح لجائزة أبدع حتى نهاية أيار المقبل

عمان– قررت مؤسسة عبد الحميد شومان تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لجائزتها للإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع) للدورة 17 حتى نهاية أيار المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية في بيان اليوم الخميس، إن التمديد جاء لإتاحة الفرصة أمام الراغبين بالمشاركة في هذه المنافسة، ولاستغلال الأطفال واليافعين لمواهبهم واكتشافها خلال فترة المكوث في بيوتهم، في ظل الظروف الراهنة؛ ولضمان أكبر عدد من المشاركين بالجائزة.

واضافت إن التمديد يهدف أيضا الى الارتقاء في الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين في المجالات الأدبية والأدائية والفنية، وتعزيز ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال واليافعين في مرحلة مبكرة.

وأكدت أن هذا القرار سيمنح فرصة أكبر أمام الطلبة للمشاركة بالجائزة، وسيفتح مجال المنافسة للوصول بالمشاركات الفائزة إلى أعلى درجات الإتقان والإبداع.

واشار البيان الى ان الجائزة تغطي مجالات عدة منها الإبداع الأدبي (المقالة والشعر)، والإبداع الأدائي (الموسيقا والرقص)، والإبداع الفني (الرسم والخط العربي)، والابتكارات العلمية ويتضمن حقل العلوم.

بترا