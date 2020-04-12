“شومان” تناقش غدا التحديات الاقتصادية في زمن “كورونا”

عمان– ينظم منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، غداً الإثنين، حوارية عبر صفحة مؤسسة عبد الحميد شومان على فيسبوك، لمناقشة “الأوضاع الاقتصادية في ظل جائحة كورونا”.

ويتحدث في الحوارية التي تبدأ عند السادسة والنصف مساءً، وزير التخطيط الأسبق د.إبراهيم سيف، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، بينما يديرها المهندس رامي العدوان.

وتنوه المؤسسة، إلى مشاركة الرابط الخاص بالبث المباشر على صفحة الفعالية، واستقبال أسئلة الجمهور عبر التعليقات.

ويفرض وباء كورونا، اليوم، إيقاعه على جميع الدول، التي تحاول حماية شعوبها من خطره بسبب سرعة انتشاره.

لكن العين الأخرى للحكومات ترنو إلى الاقتصاد، والذي يعاني كثيراً بسبب توقف الأعمال والإنتاج، إضافة إلى انهيار كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانضمام الملايين إلى صفوف العاطلين عن العمل.

خبراء الاقتصاد يقولون إن العالم مقبل على أزمة اقتصادية طاحنة تفوق في حدتها وتأثيراتها أزمة العام 2008.

محلياً، أثرت أزمة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية التي تعطلت بشكل شبه كامل، بينما تحاول الدولة إمساك العصا من المنتصف، بين سلامة المجتمع والحفاظ على الاقتصاد.

و”شومان”، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.