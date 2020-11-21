“شومان” و”نهجي” تتعاونان لإثراء الثقافة المالية للأطفال

عمان- الغد – وقعت مؤسسة عبد الحميد شومان مع شركة “نهجي” لدورات التثقيف المالي، اتفاقية تعاون لتطوير برنامج الثقافة المالية لرواد مكتبة درب المعرفة، تستهدف فيه الفئة العمرية (7-11) وجاهيا وإلكترونيا.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي مؤسسة عبد الحميد شومان إلى تعريض هذه الفئة العمرية لأساسيات الثقافة المالية، بما تشتمل عليه من مفاهيم الكسب والإنفاق والادخار، والتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي أطلقها البنك المركزي لنشر الثقافة المالية في المجتمع، والتي أفرزت إقرار تدريس منهاج خاص بالثقافة المالية بدأ منذ العام الدراسي 2015-2016.

كما تسعى الاتفاقية إلى إكساب الأطفال فهما للعمليات المالية الأساسية، من خلال عناصرها الأولى التي تتحدد بالإيرادات والنفقات، وما يمكن أن ينتج عنهما من وفر أو عجز، وهو أمر مهم يمنح المتدربين ثقافة تمكنهم من التخطيط المالي السليم في حياتهم العملية.

ووقع الاتفاقية عن “شومان” الرئيسية التنفيذية فالنتينا قسيسية، وعن “نهجي” المؤسِّسة دينا شومان.

وعلى ضوء الاتفاقية، تنفذ “نهجي” برنامجا متكاملا للفئة العمرية المستهدفة من رواد مكتبة درب المعرفة، يهدف إلى زيادة الوعي بالثقافة المالية من خلال أنشطة ومواد تعليمية وورش تدريبية للأطفال وأهاليهم، وأيضا تطوير دليل عمل للبرنامج باللغة العربية، وتمكين مجموعة من فريق مكتبة درب المعرفة لتنفيذ البرنامج.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، أكدت أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية المؤسسة في إثراء مهارات الأطفال وإكسابهم معارف حياتية ضرورية لا بد أن يستفيدوا منها في حياتهم العملية، سواء الآن أو في المستقبل. واعتبرت قسيسية أن الثقافة المالية تعد مدخلا إلى علم الاقتصاد، ويستطيع برنامج كهذا أن يؤهل الطلبة لمفهوم إدارة الأموال من حيث الكسب والإنفاق والتوفير، والتعرف على مفاهيم الإنتاج والاستهلاك، وأساسيات العلوم المالية الأولية، ومعرفة آليات التخطيط المالي.

وبدورها، أكدت دينا شومان، أهمية تعليم الأطفال المفاهيم المالية الأساسية حتى يتمكنوا من البدء في تكوين عادات مالية ذكية ويصبحوا واسعي الحيلة منذ سن مبكرة. وأضافت “أننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إعداد أطفالنا للمستقبل بينما نعلمهم في الوقت نفسه كيف يكونوا أذكياء ماليًا، وأن يدخروا لحالات الطوارئ، وأن يتعلموا كيف يعطوا الأولوية للاحتياجات فوق الرغبات”.

وتابعت “إن الشيء العظيم في الثقافة المالية هو أنها تعلم المهارات التي يمكن استخدامها في الحياة اليومية وليس فقط في المواقف المرتبطة مباشرة بالمال، كعمليات صنع القرار وتقييم المخاطر والمجازفة، والصبر، هذه مجرد أمثلة قليلة على تلك المهارات”.

وتقدم “نهجي” محتوى إعلاميا وترفيهيا متنوعا حول المواضيع المالية والتعامل الذكي مع المال وكيف نصبح واسعي الحيلة، مثلما تقدم أيضاً الألعاب والأنشطة، برامج تعليمية، ورش عمل، وبرامج الرعاية والشركات.

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