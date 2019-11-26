شويكة: الأردن استطاع النمو بالقطاع السياحي

عمان – دعت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة لاستقطاب السياحة الايرلندية في ظل ارتباط المملكة بعلاقات تعاون وطيدة مع ايرلندا في المجالات كافة، والظروف السياسية المتشابهة بين البلدين.

وقالت شويكة خلال رعايتها حفل إفطار بعنوان ” الاستفادة من التجربة السياحية الايرلندية ” بحضور السفير الايرلندي لدى الأردن الدكتور فنسنت أونييل، إن دولة ايرلندا تمكنت من تجاوز الصعاب والتحديات.

وأشارت إلى ان الأردن استطاع النمو بالقطاع السياحي والصناعي والمجالات الأخرى بشكل غير مسبوق، واحتفل يوم الخميس الماضي باستقبال السائح رقم مليون في البتراء بجهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية ووكلاء السياحة والسفر والسياحة الوافدة، من خلال الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، والجمعيات الأخرى. وأعرب فنسنت أونييل عن انبهاره بالأردن والمنتج السياحي والثقافي بشكل عام، مؤكدا أن هذا المنتج يتمتع بصورة إيجابية جدا مع السياح الايرلنديين، والأردن من شماله إلى جنوبه يزخر بالمواقع السياحية التي يمكن أن يراها السائح خلال ايام معدودة.

وقال أونييل: إن الاردن يتنافس سياحيا مع عدد من الدول القريبة منه والتي تصرف ميزانيات ضخمة على التسويق.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية عوني قعوار: إن عدد السياح الايرلنديين الواصلين للأردن حتى شهر تشرين الاول الحالي نحو ثلاثة الآف وخمسمئة زائر، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي. وسلط مدير عام الجمعية عمر حزينة الضوء على واقع السياحة الوافدة من ايرلندا والتي تعد من الاقتصاديات الرائدة عالميا، بالإضافة لعرض أهم خصائص السائح الايرلندي وطرق حجز سفره، والفئات العمرية المستهدفة للسوق الأردني.

وشارك في الحفل الذي نظمته الجمعية الاردنية للسياحة الوافدة، عدد من الأعضاء العاملين والمؤازرين في الجمعية، وشركات السياحة والسفر والفنادق وشركات النقل، وشركات الاستثمار السياحي، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع السياحي، وهيئة تنشيط السياحة ولجنة موقع المغطس، والجمعيات السياحية المتعددة وشركات الطيران وجمعية رجال الأعمال الأردنيين. -(بترا)