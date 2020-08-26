شويكة تتابع سير العمل بالمخطط الشمولي في عجلون

عمان – تابعت وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة، ورئيس اللجنة التوجيهية للخطة الشمولية التنموية لمحافظة عجلون، مع اعضاء اللجنة، سير العمل بالمخطط الشمولي، واطلعتهم على آخر المستجدات المتمثلة بموافقة مجلس الوزراء على مخصصات تمويل دراسة المخطط الذي يشتمل على مشروع “تلفريك عجلون”.

وبينت وزارة السياحة والاثار في بيان اليوم الاربعاء، انه وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري، ووزير الاشغال العامة فلاح العموش، ووزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، ومشاركة رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف هميسات، ومحافظ عجلون ورئيس بلدية عجلون، ورئيس مجلس محافظة عجلون، وممثل عن هيئة تشجيع الاستثمار عبر الاتصال عن بعد، ابلغت شويكة اعضاء اللجنة موافقة مجلس الوزراء ايضا على تسمية وزارة السياحة والاثار كصاحب العمل لمشروع اعداد دراسات المخطط الشمولي. وأكدت شويكة واعضاء اللجنة، ضرورة إزالة الابنية العشوائية والتشوهات البصرية لمباني التجمعات السكنية المجاورة لمركز الزوار في محيط قلعة عجلون، والمباني المخالفة في اسرع ما امكن كونها تشكل عائقا امام تنفيذ المخطط الشمولي.

من جهته، وجه الوزير المصري، رئيس بلدية عجلون بالتعاون مع المحافظ لوقف جميع اشكال البناء، والعمل فوراً وبحزم على ازالة الابنية العشوائية المخالفة والتي تقف امام البدء بتنفيذ المخطط الشمولي الذي يجري العمل عليه منذ 6 سنوات.

وقال المصري إنه لا يمكن اليوم تنفيذ المخطط الشمولي بعناصره التنموي، والسياحي والزراعي، والذي يهدف بالدرجة الاولى لتأهيل محافظة عجلون، وخلق فرص عمل لأبنائها من خلال جذب القطاع الخاص، في ظل وجود الابنية المخالفة والتشوهات، لذا يجب في النهاية إزالتها بعد اجراء عملية تقييم والعمل ضمن الخيارات المتاحة.

من جانبه، اشار الوزير العموش الى ضرورة ازالة الابنية العشوائية، وطرح عطاءات الطرق بعد ترسيمها من قبل وزارة الادارة المحلية، ودراسة الطريق البديل لطريق قلعة عجلون باتجاه مثلث الفنادق ضمن المخطط الشمولي.

وأعرب الوزير الربضي عن استعداد وزارته لتوفير المخصصات اللازمة لدراسات المخطط الشمولي، وتمويل تنفيذ مشاريع المسار السريع كما هو وارد في المخطط. وقدم المشاركون خلال الاجتماع، ملاحظاتهم واقتراحاتهم للتخلص من العوائق التي تقف امام تنفيذ المخطط الشمولي، وجرى التوصية بترسيم الطرق المؤدية لمحطات “تلفريك عجلون”، وتسريع طرح عطاءات تنفيذ الطرق المؤدية لهذه المحطات، واستكمال الاجراءات المتعلقة باتفاقية اعداد دراسات المخطط الشمولي مع الاستشاري، وتسريع العطاء المركزي الخاص بتنفيذ محطات التلفريك والمباني والخدمات، وايقاف الابنية العشوائية والتشوهات البصرية في محيط القلعة وضرورة اتخاذ قرار قانوني بحق المخالفات الحاصلة.

بترا