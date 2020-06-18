شويكة تطلق برنامج “أردننا جنة” تحت شعار “أردننا بخير” في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة-أطلقت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، مساء الخميس، برنامج أردننا جنة تحت شعار “أردننا بخير”.

وقالت وزيرة السياحة، خلال رعايتها لإطلاق البرنامج من مدينة العقبة: “إنّ الأردن تمكّن من السيطرة على الوضع الوبائي وبات مطمئناً، نتيجة الالتزام بالإرشادات والاجراءات المطلوبة لتفعيل سياحة آمنة”.

وأشارت شويكة إلى أنّ إطلاق البرنامج من العقبة كونها تستطيع توفير منتجات سياحية مميزة، مؤكدة على أنّ إطلاق البرنامج جاء هذا العام، في ظل ظروف استثنائية ما يستدعي الأخذ بتدابير استثنائية وبما يضمن صحة وسلامة المشاركين بالبرنامج، ووفق الأدلة التي جرى تعميمها.

وقالت الوزيرة: إنّ ما يميز البرنامج للعام الحالي إشراك المكاتب السياحية بالمبيت، مشيرة إلى أنّ النقل السياحي سيكون مجانياً.

ولفتت الوزيرة، إلى دعم الطيران المحلي للمشاركين، وامكانية الاستفادة من ميزات البرنامج من قبل الأردنيين والمقيمين.

وأوّضحت أنّ البرنامج يدعم الأردنيين بنسبة 40 بالمئة وبنسب أخرى للمقيمين على الأرض الأردنية، لافتة إلى أنّ الوزارة ستطلق تطبيقاً لحجز الرحلات الداخلية الثلاثاء المقبل، مشددة على ضرورة اتباع اجراءات السلامة العامة.

وعن انطلاقة البرنامج من محافظات الجنوب، قالت الوزيرة: “بدأنا بها كونها كانت خالية من وباء كورونا”، ونوّهت شويكة، إلى أنّ الوزارة ستفعل رحلات جديدة في إقليمي الوسط والشمال وبالتدرج وفي ضوء تطورات الوضع الوبائي.

وشددت الوزيرة على ضرورة استخدام تطبيق “أمان” للراغبين بالاستفادة من البرنامج، وتفعيله من خلال تطبيق “جنة.جو”.

بدوره، رحب رئيس سلطة ممطقة العقبة الاقتصادية نايف بخيت بالمشاركين، معرباً عن أمله بأنّ يكون البرنامج ناجحاً.

وشهدت فعاليات إطلاق البرنامج عرض عدد من الفيديوهات التي تلقي الضوء على أماكن سياحية عدة في المملكة.