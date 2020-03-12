شويكة: فرصة لاستقطاب مليون أردني يتنقلون سياحيا بين دول المنطقة

عمان- أكدت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ضرورة الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات، والتركيز على السياحة الداخلية، في المرحلة الحرجة التي يمر بها قطاع السياحة عالمياً بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ودعت شويكة خلال ترؤسها لاجتماع المجلس الوطني للسياحة الذي عقد في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية ارشادية وقائية للحماية من الفيروس، لإعطاء الطمأنينة لمرتادي المواقع السياحية والأثرية من أجانب ومواطنين.

وقالت إن برنامج أردننا جنة الذي أطلق لتشجيع السياحة الداخلية سيستكمل هذا العام، مشيرة إلى أن هناك أكثر من مليون مواطن أردني يتنقلون سياحياُ بين دول المنطقة، وأن هناك فرصة لاستقطابهم داخليا.

وأضافت: “لابد من تهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، من خلال تعاون جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى تقديم العروض والأسعار التشجيعية في فنادق ومطاعم العقبة والبترا والبحر الميت”.

وشددت وزيرة السياحة والآثار خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وأمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، وأعضاء المجلس الوطني للسياحة، على ضرورة القيام بحملة تنظيف وتعقيم شاملة لجميع المواقع السياحية والأثرية ومرافقها الخدمية قبيل إطلاق برنامج “اردننا جنة” بمرحلته المقبلة.

وقالت “اننا على ثقة تامة بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والجهات المعنية، التي أظهرت الأردن على خارطة العالم أنه البلد الوحيد بالمنطقة الذي يسيطر على الوضع، ما سيترك أثرا ايجابيا في الجذب السياحي مستقبلا”، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشارت إلى ضرورة العمل باتجاه الدول التي لم تتأثر بانتشار الفيروس، و”لدينا خطوط طيران مفتوحة معها، ويشهد الأردن إقبالا متزايداً من رعاياها مثل: روسيا الشيشان، تونس والجزائر”.

وبينت شويكة أهمية السياحة الدينية، حيث وجهت بضرورة وضع موقع “الشجرة المباركة” في الصفاوي على المسار السياحي الاسلامي، والاهتمام بتوفير مختلف الخدمات في هذه المنطقة، مؤكدة أهمية السياحة العلاجية في هذه المرحلة، وضرورة عمل حملة تسويقية للأردن في الدول التي لا يوجد فيها خطر فيروس كورونا.

من جهتهم أكد المشاركون في الاجتماع أهمية دعم السياحة الداخلية وبرنامج “أردننا جنة” في الظروف الراهنة، وأهمية السياحة باتجاه المقامات الدينية، وموقع الشجرة المباركة كنقاط جذب سياحي، والتركيز على السياحة العلاجية. ونوه المشاركون إلى ضرورة تشجيع السياحة العكسية من المحافظات باتجاه العاصمة عمان والسياحة فيها، مع أهمية قيام البلديات بحملات نظافة وتعقيم شاملة لجميع المواقع الأثرية والسياحية، مما سيمنح المواطن والزائر الثقة والشعور بالراحة والاطمئنان، لافتين إلى ضرورة وجود خطط بديلة لمواجهة أي طارئ في المسقبل، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع ودعمهم.-(بترا)