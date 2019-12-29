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شويكة: كل دينار نصرفه على الترويج السياحي يقابله 100 دينار دخل للأردن

منذ 37 دقيقة
مجد شويكة وزيرة السياحة

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محمد أبو الغنم

عمان- قالت وزيرة السياحة مجد شويكة، اليوم الأحد، إنّ كل دينار يصرف على الترويج السياحي يقابله 100 دينار دخل للأردن.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

وأضافت “الدخل السياحي ارتفع في العام الحالي ١٠%”، “نعمل على خمس محاور أولها التشريعات السياحية الناظمة والبنية التحتية والخدمات بالإضافة إلى محور الموارد السياحية والتسويق للمملكة بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى المملكة”.

وتابع: “سندخل المتاحف في برنامج أردننا جنة مثل متحف الدبابات”، “نحتاج إلى تطوير كثير في السياحة العلاجية ونعمل على هذا”.

وقالت: “كان لنا تجارب سيئة في السياحة العلاجية مثل التجربة الليبية”.

وأشارت إلى أنّ “هنالك تحديات للقطاع خاصة في العقبة والبترا بسبب السياسات المختلفة عن سياسة الوزارة ويجب أن يكون انسجاماً بين الجميع”.

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