شويكة: مبيعات التذكرة الموحدة تجاوزت 11 مليون دينار

عمان- ارتفعت مبيعات نظام التذكرة الموحدة الإلكتروني لزيارة المناطق السياحية في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 بنسبة 145 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2018 لتصل الى 11 مليون دينار وفق ارقام رسمية صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبلغ عدد التذاكر المباعة 739ر149 تذكرة للفترة من كانون الثاني الى نهاية آب عام 2019 ولنفس الفترة من عام 2018 نحو 288ر61 تذكرة.

وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة؛ إن نظام التذكرة الموحدة اسهم في زيادة أعداد السياح والزوار للأردن وأطال مدة إقامتهم وساعد في تحفيزهم لزيارة أغلب المواقع الأثرية السياحية، مما أنعكس على زيادة دخل الأردن من القطاع السياحي.

وأضافت أن نظام التذكرة الموحدة جاء لتشجيع الزوار على زيارة الكثير من الاماكن الاثرية والسياحية في الاردن وتسهيل حركة دخولهم الى هذه المواقع، وتوفير المال والوقت والجهد .

واشارت الى أن الأردن الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة الإلكتروني لزيارة المواقع السياحية والتاريخية والأثرية.

ولفتت شويكة الى أن الوزارة إستخدمت هذا النظام الإلكتروني المتطور والموقع المتخصص الذي تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة من قبل الزوار من جميع أنحاء العالم، مؤكدة ان الوزارة تواكب كل تطور تكنولوجي يسهم بإستقطاب أكبرعدد من السياح، ويرفع سوية الخدمات المقدمة لهم.

ويتيح نظام التذكرة الموحدة زيارة العديد من المواقع الاثرية والتاريخية والمتاحف في الاردن ضمن تذكرة شاملة وسعر مميز قيمته 70 دينارا أردنيا ما يعادل 99 دولارا اميركيا.

وتعتبر التذكرة الموحدة بطاقة مرور تسمح لحاملها بزيارة أكثر من 40 موقعاً سياحياً وأثريًا داخل المملكة، بما في ذلك زيارة مدينة البترا، وتعفى الأفواج السياحية والأشخاص من جميع الجنسيات من دفع رسوم تأشيرة الدخول الى المملكة، شرط شراء الزائر التذكرة الموحدة قبل دخول المملكة، وتأكيد إقامته لمدة لا تقل عن ثلاث ليال متتالية.

وتتضمن التذكرة الموحدة ثلاث فئات لتناسب اختيار جميع الزوار حيث تغطي هذه الفئات جميع مناطق الجذب السياحي في المملكة. ويستطيع الزائر اختيار الباقة المفضلة للرحلة التي تناسبه وذلك من خلال النشرات التعريفية للمواقع السياحية الموجودة على موقع التذكرة الموقعة. بترا