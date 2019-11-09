شويكة: نسعى لجعل الأردن مركزاً مهماً لصناعة الأفلام

عمان- الغد- أكدت وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي بلندن، ان الأردن وجهة سياحية مميزة وتتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد، لافتة إلى إن السوق السياحي البريطاني يعتبر من اهم الاسواق للمملكة، حيث بلغت نسبة زيادة نمو الحركة السياحية للمملكة من السوق البريطاني 20 بالمئة.

ولفتت شويكة في بيان اليوم السبت، الى حرص وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومؤسسات القطاع السياحي على المشاركة بهذا المعرض، وذلك لرصد حجم الأعمال والإحصاءات ونمو القطاعات السياحية المتخصصة، ومعرفة أحدث الوجهات الصاعدة خلال العام الجاري ولتدشين الحملات الترويجية والتعرف على المنتجات السياحية الجديدة واستقراء اتجاهات حركة السياحة الدولية.

وأشارت الى أهمية المشاركة بالمعرض الذي يعقد كل عام في شهر تشرين الثاني في لندن، وذلك لمعرفة أبرز الأسواق السياحية المستهدفة للعام المقبل، والفرص المتميزة التي تمنحها المنصات الرئيسية المتعددة التي يوفرها معرض لندن في مختلف القطاعات السياحية لتقديم العروض التسويقية الجاذبة، وعقد الاتفاقيات المتبادلة والالتقاء المباشر مع صناع القرار والمستثمرين والمتخصصين والعاملين في مختلف الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات الدولية العاملة أو المرتبطة بصناعة السفر والسياحة العالمية.

ولفتت شويكة، الى أن مجموعة من الاجراءات الايجابية التي تم اتخاذها ساهمت في زيادة الحركة السياحية ومنها ارتفاع عدد الخطوط الجوية الجديدة القادمة من اوروبا، وتوقيع اتفاقيات للطيران منخفض التكاليف.

وأكدت اهتمام الوزارة بجذب الكثير من الجهات العالمية المهتمة بصناعة الافلام للمملكة، وجعل المملكة مركزًا مهما لصناعة الافلام، لافتة الى أهمية اطلاق ألبوم فرقة الروك العالمية “كولد بلي” للسياحة في المملكة.

وقالت شويكة خلال مشاركتها بالمعرض الذي أقيم الاسبوع الماضي، إن المملكة وجهة سياحية مميزة ومتنوعة، مبينة أن المعرض حدثاً يخدم قطاع الشركات وذلك من خلال عرض تشكيلة مختلفة من الوجهات السياحية والقطاعات الصناعية على خبراء صناعة السياحة البريطانيين والدوليين .

وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، من جانبه، أن المشاركة الأردنية مهمة جدا للتعريف بالسوق السياحي الأردني وإثبات الوجود على خريطة السياحة الدولية، خاصة وأن سوق السفر العالمي يشهد أكبر تظاهرة سياحية بمشاركة ممثلين عن 150 دولة حول العالم، مشيرًا الى ان الجناح الاردني في المعرض شهد اقبالا سياحيا مميزا من المهتمين الاجانب . وقال: إن هذا الحدث فرصة لرواد صناعة السفر للتلاقي والتواصل والتفاوض ومزاولة الأعمال في مكان واحد، وكذلـك تكوين شبكات العلاقات وعقد الصفقات وإبرام العقود .

ولفت عربيات الى أن الهيئة وضمن خطتها الترويجية للعام الحالي نظمت عددا من المعارض السياحية المتنقلة شملت العديد من الدول المستهدفة والمصدرة للسياح، وشارك بها القطاع السياحي الأردني والمعنيين في القطاع السياحي وذلك لتعريف شركات السياحة والسفر في تلك الدول بالمنتج السياحي الأردني ومزاياه الفريدة والمتنوعة .

يذكر ان عدد الجهات الاردنية المشاركة من القطاعات السياحية المختلفة في المعرض الذي يعد من أكبر وأعرق معارض السياحة المتخصصة حول العالم، بلغت 26 جهة من مكاتب سياحية وفنادق وشركات طيران .