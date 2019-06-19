شويكة والحديثات يتباحثان مستجدات استعادة مسلة ميشع من “اللوفر”

عمان-الغد– التقت وزيرة السياحة والأثار مجد شويكة، في مكتبها الدكتور ضيف الله الحديثات رئيس مركز ميشع للدراسات، لبحث آخر المستجدات على موضوع استعادة مسلة ميشع من متحف اللوفر في باريس .

وأكدت شويكة على الاهمية التاريخية لمسلة ميشع أو حجر ميشع، والتي تؤرخ للأردن قبل 3 آلاف مضت، كما وكلفت مدير عام الاثار العامة يزيد عليان بعمل دراسة سريعة ومستفيضة، حول ملف ميشع لإكمال الخطوات التي بذلت في هذا الشأن خلال السنوات الماضية.

من جانبه أكد الحديثات على استمرارية الجهد الوطني لاستعادة مسلة ميشع والعديد من القطع الأثرية الأردنية، التي سرقت أو بيعت في فترات زمنية قديمة أو حديثة، ومن هذه القطع أيضا واجهات قصر المشتى في برلين، ومخطوطات البحر الميت .

وحملة استعادة ميشع مضى عليها أربع سنوات ويقوم عليها مجموعة من الشباب المهتم بالشأن العام، حيث تم التفاوض مع إدارة متحف اللوفر في فرنسا، سبقها عقد مجموعة من اللقاءات مع السفارة الفرنسية في عمان حول هذا الأمر، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق حتى هذه اللحظة.

ومسلة ميشع تم اكتشافها في تل ذيبان، وهي تؤرخ للدولة المؤابية حيث سجل عليها الملك المؤابي ميشع انتصاراته على بنى إسرائيل سنة ٥٣٠ قبل للميلاد.

وفي عام ١٨٦٧م وصلت المسلة الى يد أحد المستشرقين والذي نقلها إلى ميناء حيفا، وكان هناك تنافس بين الألمان والإنجليز والفرنسيين للحصول عليها ، وكانت في النهاية من نصيب الفرنسيين والذين نقلوها الى باريس وبعد عام واحد اي ١٨٦٨م عرضت في متحف اللوفر وما تزال هناك.