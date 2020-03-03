شيء في الطعام يصيبك بالبدانة

الغد- حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة‬ ‫إضافات الأغذية على الصحة، حيث إنها تتسبب في إبطاء عملية الأيض، و‫ترفع خطر الإصابة بالبدانة. ‬

‫وأوضحت الجمعية- كما نقلت الجزيرة- أن إضافات الأغذية تتمثل مهمتها في إطالة مدة الصلاحية‬ ‫أو تحسين المذاق أو الإقلال من السكر، مثل الغلوتامات ومواد التحلية‬.

‫وتعمل مادة الغلوتامات -التي تختبئ تحت اسم “إي620”- على زيادة الشهية‬ ‫وتأخير تأثير الشبع، وبالتالي يتناول المرء المزيد من الطعام، في حين‬ ‫تتسبب مواد التحلية في تحفيز الشهية تجاه السكر الحقيقي، مما يؤثر سلبا‬ ‫على مستوى الإنسولين في الجسم. ‬

كما توجد مواد قد تعزز حدوث التهابات في الجسم وتؤثر سلبا على إنتاج‬ ‫الكولاجين، مما يمهد الطريق للإصابة بالتجاعيد والسيلوليت. ‬

‫ولتجنب هذه المخاطر ينبغي الإكثار من تناول الأغذية الطازجة والإقلال‬ ‫من الأغذية المصنعة قدر الإمكان، مع مراعاة إلقاء نظرة فاحصة على عبوات‬ ‫الأغذية، وتجنب الأصناف التي تحتوي على هذه الإضافات إن أمكن.‬