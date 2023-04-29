“شيان بنغ” ونهضة الأمم

د. محمود عبابنة

لم يغب السؤال الجدلي لدى الإنسان العربي منذ مئات السنين عن سبب نكوص وتخلف الأمّة الحضاري عن باقي الأمم، ولقد سلكت الاجتهادات والنظريات مسالك شتى للشفاء من هذا الداء واختراع الدواء؛ فهناك التيار الديني الذي ينادي بالعوده إلى الشريعة الربانية التي بواسطتها انطلق النفير العربي كطوفان، يغزون ويفتحون الدول والبلدان، وينشرون الدين واللغة العربية، حتى أصبحت الإمبرطورية العربية من أقوى إمبراطوريات العالم في ذلك الوقت، وهناك من يسلكون مسلك الدولة المدنية والعلمانية والتشريع الوضعي ويدعون إلى فصل الدين عن الدولة والانخراط في المعادلة العلمية البحتة للخروج من قمقم الانحطاط ووقف الانكسارات المتتالية لهذه الأمة، أما باقي النظريات فتدور وتتمحور بدرجات متفاوتة حول هاتين الوصفتين. ولربما كانت رواية الجزائري واسيني الأعرج بعنوان “حكاية العرب الأخير” التي أطلق فيها صافرة إنذار لما سيؤول إليه حال هذه الشعوب التي تهرول نحو الهاوية باستثناء من يمسك بزمام التجربة العلمية وهو العربي الأخير.

في خضم هذا الحراك الفكري منذ عشرات السنين يخرج علينا بين الفينة والأخرى مُنظر أو عالم يدلي بدلوه بشأن نهضة الأمم ويقدم حلولا للترميم والترقيع، إلا أن كل هذه الجراحات لم تخرج الأمة من غرفة العناية المركزة.

أسوق هذه المقدمة لأتحدث عن مضمون محاضرة يتم تداولها على الواتس أب لمفكر صيني يدعى البروفيسور “شيان بنغ”، وهو يعمل بجامعة بكين ويتحدث عن فلسفة ونهضة الأمم وتجربة صعود الصين من دولة من دول العالم الثالث إلى صدارة الدول العظمى، ويقول في محاضرته: إن قوه الأمم لا تكون بعدد سكانها ولا بمقدار ما يملكون من أموال بل إن التحول الصناعي والتقدم العلمي هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم، ويضرب مثالا على ذلك ننقله بأسف وحزن شديد حيث أصبحت أمتنا العربية مثلاً نموذجياً للعجز والذل، ويستطرد المفكر الصيني بنغ ويقول: “هناك مثل على ذلك انظروا إلى منطقة الشرق الأوسط فهناك مجموعة من 22 دولة ومجموع سكانها 450 مليون نسمة تهان وتضرب صباح مساء من دولة لا يزيد عدد سكانها على 7 ملايين نسمة، لأنها تملك التكنولوجيا، ولأن لديها القدرة على التصنيع وهذا ما يعطيها القوة، أما الدول التي لا يتوفر لديها مقومات التحول الصناعي فهي عرضة للركل والذل والإهانة”.

لطالما قلنا إن التركيز على الغيبيات- والتمسك بالتراث الذي شابه الكثير من التحريف والمبالغة- قد بلغ شأنا عظيماً ومبالغا فيه على حساب المعادلة العلمية وصدقية نتائج المختبر، واعتقدنا أن الوصول إلى نجاعة وصحة الدواء تكون من خلال الدعاء في المساجد وليس من خلال الدورق الذي يغلي في المختبر، حتى وصل الأمر أن ننادي “بأننا ما خلقنا لهذا “ وأن مهمتنا فقط هي التنظير والتوجيه لباقي أمم الأرض الناهضة!

العقم الحضاري لأمتنا هو تراكم لأسباب عديدة لا مجال للبحث فيها في مقال، فمن إنكار للفردية والإنسانية والاعتماد على الدعاء والتواكل والنظر إلى الحاضر بعيون الماضي والتمسك بالشعارات الفارغة التقليدية المشتقة من ماضينا المغرق في التكرار والتقليد، إلى حالة الجمود والتخلف التي أصبحت نموذجاً عند الحديث عن تقدم الأمم وسبب نهوضها.. لقد وضع المفكر الصيني شيان بنغ من بعيد أصبعه على الجرح ولن يعبأ بشعارات التخوين والملاحقة التي تثور في وجوه المفكرين العرب التنويريين على قلتهم.