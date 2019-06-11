“شيراتون جراند لندن بارك لين” يقدم لضيوفه من منطقة الخليج العطلة الصيفية المثلى



دبي- يقدم فندق شيراتون جراند لندن بارك لين لسكان دول الخليج عطلة صيفية خاصة ومميزة مع عرض حصري للباحثين عن وجهة فاخرة من فئة خمس نجوم تلبي كل متطلباتهم.

وكان فندق شيراتون جراند لندن بارك لين على مدى سنوات الوجهة المفضلة لدى الزوار من المنطقة العربية، واستقبل العام الماضي أعدادا كبيرة من الضيوف محققا نسبة إشغال تعد الأعلى للنزلاء القادمين من دول الخليج، وخصوصا العائلات والأزواج من المملكة العربية السعودية والكويت. ويشكل هذا العرض الذي سيكون متاحا طوال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، الخيار الأمثل للتمتع بعطلة صيفية رائعة للعائلة وتجربة واحد من أرقى الفنادق في لندن بسعر يبدأ من 1850 درهما إماراتيا لليلة الواحدة.

يوفر الفندق مجموعة واسعة من خيارات بوفيه الإفطار في الشرق الأوسط وخيارات أطباق اللحم الحلال، وقام فريق الطهي أيضا بإعداد قوائم طعام خاصة من المأكولات الشرق أوسطية يمكن للضيوف التمتع بها في مطعم “بالم كورت” أو في غرفهم الخاصة. يعد شيراتون غراند لندن بارك لين مقصداً للسياح من دول الخليج لإرثه الغني وقربه من مجموعة من أشهر وجهات التسوق والمعالم السياحية، وهو يعد أحد أقدم الفنادق وأشهرها في لندن.

ويقع الفندق الذي تحيط به الحدائق الملكية الرائعة في لندن، على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من قصر باكنغهام وستمنستر وبالقرب من مجموعة من المسارح الأكثر شعبية في الطرف الغربي للعاصمة. ويعد الفندق المصمم على طراز هندسة آرت ديكو نقطة الانطلاق المثالية للتسوق في عدد من أفخر المتاجر الشهيرة في لندن.