“شيراتون عمان النبيل” يضيء شجرة الميلاد

عمان- أقام فندق شيراتون عمّان النبيل، مراسمه السنوية لإضاءة شجرة عيد الميلاد بحضور إدارة الفندق، نزلاء الفندق والعديد من الزوار.

وشارك الجميع في إضاءة شجرة الميلاد والاحتفال بروح الأعياد الحافلة بالعطاء وحب الخير للجميع؛ حيث شاركت جوقة ترنيم المدرسة المعمدانية في غناء الترانيم وأغاني الميلاد وسط جموع الحاضرين.

وما ميز حفل هذه السنة هو تواجد مركز بيت اللقاء لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الحياة للتنمية الاجتماعية- الزرقاء. وجاءت هذه الدعوة حرصاً من شيراتون عمّان على دعم ذوي الهمم وتمكين المرأة في مختلف الميادين، بالإضافة إلى رسم البهجة على وجوه الأطفال تعزيزاً لروح الأعياد المجيدة.

وقالت إيفا تيرفونوف، مدير عام فندق شيراتون عمّان النبيل: “يسعدنا استضافة حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد السنوي الذي يعلن بدء موسم الاحتفالات في الفندق، متمنين أن يعمّ الخير والسلام على الجميع. ونحن ممتنون بخصوصية حفل هذه السنة بتواجد جمعيتين خيريتين تشاركان في عرض وبيع المنتجات المصنوعة يدوياً من قبل ذوي الهمم وسيدات المجتمع المحلي”.

يشار إلى أن جمعية الحياة- الزرقاء تقوم ببيع المنتجات المصنوعة يدوياً من قبل سيدات المجتمع المحلي بهدف تمكينهن ودعمهن ليكن جزءاً فاعلاً في المجتمع.