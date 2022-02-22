شيرباتيوك: أناشد العالم برفع صوته ضد الحرب

السفيرة الأوكرانية لـ”الغد”: لا عودة عن انضمامنا لـ”الناتو”

إيمان الفارس

عمان– ناشدت السفيرة المفوضة فوق العادة لأوكرانيا لدى المملكة ميروسلافا شيرباتيوك، الأردنيين والعالم أجمع لرفع أصواتهم ضد الحرب على أوكرانيا، باعتبارها إن وقعت ستؤثر على الكثير من دول العالم، فيما أكدت شيرباتيوك أن لا عودة عن توجه أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

واعتبرت شيرباتيوك، في مقابلة خاصة مع “الغد”، أن “الإرهابيين في شرق البلاد تحت وصاية روسيا الاتحادية، هم الجزء الأكثر تعقيدا في الأزمة؛ لأنهم يثيرون قلقا وسط أزمة عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وهذه العقدة تعود للعام 2014، ومنذ ذلك الوقت قامت أوكرانيا بجهدها لحل هذه الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية فقط”.

وأوضحت أن “بداية القصة كانت في العام 2014، حيث لم تكن القضية حينها عضوية الناتو إنما كانت أوكرانيا بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذا كلفها ردة فعل شديدة من روسيا؛ لأن الهدف الوحيد للاتحاد الروسي كان بالنسبة لأوكرانيا هو تحجيم دورها كدولة ذات سيادة، وإبقاءها في الفناء الخلفي لروسيا وألا يكون لديها أي تأثير”.

وقالت إن “أزمة العام 2014 كانت أكثر الصفحات مأساوية التي لدينا الآن في تاريخنا. فمنذ بداية الحرب تجاوزت خسائرنا في عدد السكان نحو 14 ألف نسمة، بمن فيهم مدنيون وعسكريون. ولدينا 1.5 مليون من النازحين داخليًا، الذين فروا من الأراضي المحتلة في شبه جزيرة القرم، من منطقتي دونيتسك ولوهانسك؛ لإيجاد مأوى لهم في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا”.

وأشارت شيرباتيوك إلى أنه “منذ اندلاع الحرب والاحتلال الروسي فقدت أوكرانيا ما نسبته 13 ٪ من أراضيها”، لافتة إلى أن هذه النسبة “تشكل ما يساوي نصف مساحة الأردن، أي ما يقرب من 47 ألف كيلومتر مربع، كما عانى 4.5 مليون من الأوكرانيين بسبب هذا الاحتلال، ويساوون تقريبًا نصف سكان الأردن”.

وبينت أن الوضع الآن معقد؛ لأن روسيا حاصرت أوكرانيا بما يناهز 195 ألفا من القوات العسكرية الروسية، لافتة إلى أن “الجيش الروسي يقوم بعمليات إجرامية ضد المواطنين الأوكرانيين في دونباس ولوغانسك”.

وحول احتمالية نشوب الحرب، قالت شيرباتيوك: “للأسف نعم، ويجب أن أعترف أن هناك دوما فجوة كبيرة بين جميع التصريحات التي تصدر عن الاتحاد الروسي والحقيقة وتطبيق هذه التصريحات”.

وتابعت: “هذا الأسلوب والمنهج الروسي صارا واضحين جدا للعالم كله، بعدما اتخذ رئيس روسيا فلاديمير بوتين قرارًا بالاعتراف باستقلال الكيانات غير الشرعية في الأراضي المحتلة بشكل مؤقت لمناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك لأوكرانيا”.

وبينت السفيرة الأوكرانية لدى الأردن أنه “في ظل هذه التطورات الخطيرة فإن أوكرانيا تدعو المجتمع الدولي وكل دول العالم، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية، بعدم الاعتراف بالكيانات غير الشرعية في الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مؤقت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وإظهار الدعم الفعال السياسي والأمني لسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا”.

وأضافت: “لذلك فإنه رغم تصريحات الجانب الروسي عن انسحاب بعض قواته من الحدود، ففي الحقيقة، لم نر أي انخفاض حقيقي في عدد تلك القوات، بل بالعكس شهدنا نقل قافلات تابعة للقوات المسلحة الروسية الى أجزاء من أراضي منطقتي دونيتسك، أما لوجانسك فهي تحت السيطرة الروسية”.

وبخصوص تقييم الموقف العالمي إزاء التطورات العسكرية الحالية، أكدت السفيرة الأوكرانية أن “الوضع الحالي غير مسبوق، ونحن ممتنون لجميع الجهود العظيمة المبذولة من قبل شركائنا في الغرب، بما فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وبولندا وكندا وغيرها من البلدان، نظير الدعم المميز وغير المسبوق الذي تم تقديمه لنا في هذا الوقت الصعب”.

وبسؤالها عن أولوية العلاقة بالنسبة لأوكرانيا بين حلف شمال الأطلسي الناتو والروس، أكدت شيرباتيوك أن “لا مقارنة بين الاتحاد الروسي والناتو، علما أن انضمامنا الى الناتو هو التزام دستوري، وهذا الالتزام مكتوب في الدستور بدماء جنود أوكرانيا الذين سقطوا في القتال ضد العدوان الروسي”.

وأضافت السفيرة: “إذا اطلعنا على الإحصائيات الأخيرة، فإن أكثر من 62 % من الشعب الأوكراني يدعم عضويتنا في الناتو، وأكثر من 68 % يدعمون عضويتنا في الاتحاد الأوروبي. ولذلك لا يوجد هناك خيار، ولا سؤال حول الخيار. ونحن بالتأكيد ندافع عن مستقبلنا الأوروبي”.

وزادت: “إذا تحدثنا عن الناتو، فإن الناتو ليس جزءًا من أي موقف معقد أو أزمات حول أوكرانيا؛ لأن أوكرانيا تكافح من أجل سيادتها بقواتها المسلحة منذ العام 2014”.

وحول أثر الأوضاع الاقتصادية على الوضع الداخلي والخارجي الأوكراني السياسي، بينت شيرباتيوك أن “العام 2021 كان ناجحا جدا في سياق الوضع الاقتصادي. وحققنا العام الماضي 195 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى ما سجل لهذا الناتج، نتيجة إعادة الإصلاح الداخلي والخطط الاقتصادية التي تم اتخاذها من قبل حكومتنا”.

وأضافت: “إذا حدث غزو مباشر من قبل الاتحاد الروسي، فهذا يعني أن الأمن والدفاع سيكونان أولويتنا الأولى، ونحن سندافع عن أنفسنا ووطننا، ونصمد ضد أي غزو قد يحدث من قبل القوات الروسية”.

وتابعت: “من المؤكد أن الحرب إذا نشبت ستؤثر بشكل كبير على أي إصلاح اقتصادي أو تطور في أي دولة وليس أوكرانيا فقط. لكننا سنصمد من جديد وسنقوم ببناء دولتنا مجددا مثلما عملنا أكثر من مرة على مر تاريخنا”.

وعن مستقبل العلاقات الأوكرانية الأردنية الاقتصادية، أكدت السفيرة أن القيادتين الأردنية والأوكرانية لديهما تطلعات استراتيجية متبادلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات المشتركة، لافتة إلى التركيز على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقالت: “أوكرانيا جاهزة لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، ونحضر للقيام بجولات للبدء بذلك، وبالطبع هذه المشاريع الاستثمارية وهذه العروض التي يتم التنسيق حولها من خلال حكومة أوكرانيا لها دور مهم لتعزيز جانب الأمن الغذائي الأردني؛ لأن اوكرانيا تعد من بين أكبر ثلاث دول عالمياً من حيث الإنتاج الزراعي والمنتجات الغذائية. ونتحدث هنا عن إنتاج القمح والذرة وزيوت عباد الشمس”.

وبينت شيرباتيوك أن “أوكرانيا ستقوم من خلال سياستها الخارجية، وعبر الدستور، بالحصول على عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي”.

وأشارت إلى أن “الرئيس الأوكراني أكد مؤخرا أهمية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وهذا الأمر قد يتم عند الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي ونصبح أعضاء رسميين فيهما”.