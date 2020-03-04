شيرغو الكردي يُشارك ببطولة “قطر ماسترز” العالمية للجولف

عمان – الغد – يبدأ نجم المنتخب الوطني بالجولف شيرغو الكردي مشاركته في بطولة قطر ماسترز، والتي تنطلق صباح الخمبيس في العاصمة “الدوحة”، وتستمر حتى مساء الاحد القادم.

وتعتبر هذه البطولة احدى اقوى الجولات الأوروبية، نظرا لمشاركة أبرز نجوم العالم المحترفين، يتقدمهم الألماني مارتن كايمر والبلجيكي توماس بيتر، حيث تم تخصيص جوائز مالية من قبل اللجنة المنظمة للبطولة بلغت مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.

ويسعى الكردي في مشاركته الثانية في هذه البطولة الى تقديم أداء مشرف وترك بصمته المعروفة في الأوساط الرياضية العربية والدولية حيث كان قد شارك لأول مرة وهو في سن الرابعة عشر واستطاع لفت الأنظار اليه كأصغر لاعب مشارك يقف بين عمالقة اللعبة على مستوى العالم وكان الكردي قد انهى استعداداته لخوض غمار البطولة ويدخلها وفي جعبته حماس كبير نظرا لدخوله في التصنيف العالمي للمحترفين كأول لاعب في الشرق الأوسط بعد نتيجته المميزة في بطولة المينا توزر التي اختتمت في ملاعب واحة ايلة في العقبة بتحقيقه المركز الأول على الهواة والثاني على جميع المشاركين (محترفين وهواة) وهي النتيجة الأولى من نوعها التي يحقق فيها لاعب عربي هذه النتيجة.

ويتطلع الكردي الى في هذه النسخة الى جمع اكبر قدر من النقاط لتحسين تصنيفه العالمي ويدرك حجم المسؤولية الواقعة علية كسفير للاردن في هذا المحفل العالمي حيث يؤكد ان لديه الرغبة في تقديم افضل مستوى من اللعب خاصة بوجود عمالقة اللعبة على مستوى العالم واللعب بجانبهم من شأنه تطوير مستواه وهي يسعى الى ان يكون عام 2020 نقلة نوعية في النتائج المتحققة للاردن على الصعيد الدولي خاصة وانه حقق المجد من جميع اطرافه بعد ظفره بلقب بطولة العرب للناشئين والشباب ولقب بطولة الأردن المفتوحة (أول اردني يحققها منذ انطلاقها ) ولقب بطولة جنوب بريطانيا وأول عربي يتاهل الى الأدوار النهائية في بطولة اسيا وقدم الكردي شكره للقطري فهد النعيمي وجميع اسرة الاتحاد القطري للغولف على دعمهم له وتوجيه دعوة للمشاركة في هذه البطولة العالمية وحسن استقبالهم له وشكره الى اللجنة الأولمبية الأردنية لأهتمامها الدائم به ووقوفها خلفه لصناعة الإنجاز.

يشار الى ان شيرغو الكردي يحضى بشعبية كبيرة في أوروبا والوطن العربي، وهو نموذج لجميع اللاعبين الناشئين على مستوى العالم.