شيرين رضا تودع الصيف بإطلالة شبابية

عمّان-الغد– شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة شبابية لاقت تفاعلا وإعجابا كبيرا من قبل متابعيها على المنصة الاجتماعية.

وغابت شيرين رضا من احتفالية وزارة الثقافة بالفنان الكبير الراحل محمود رضا، الأسبوع الماضي، وذلك بعد اعتذارها عن الحضور بسبب انشغالها بالتصوير فى الإسكندرية.

والفنانة شيرين رضا ناشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشارك جمهورها دائما بصور وآراء وأنشطة حياتية، ففي وقت سابق أعربت شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين الأولى تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة وأخرى لابنتها وهى صغيرة، صحبتها بتعليق: “Miss my Noonoo“.

من ناحية أخرى تشارك شيرين رضا حاليا فى تصوير فيلم “قمر 14″، وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ ‏على رأسهم خالد النبوى، غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفشاوى، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك، خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.‏

كما يعرض حاليا للفنانة شيرين رضا فيلم “الغسالة”، التى تشاك فيه كضيف شرف، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى، بحسب ما نشره موقع ” اليوم السابع”.