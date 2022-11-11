شيرين عبدالوهاب تعود إلى حسام حبيب “ده حب حياتي” 

في ظهورها الإعلامي الأول أطلت شيرين عبد الوهاب في مكالمة هاتفية مع عمرو أديب طمأنت من خلالها المتابعين على حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى وفاجأتهم بخبر عودتها لحسام حبيب.

بدأت مكالمتها قائلة: “انا الحقيقة لازم ابقى لطيفة في المكالمة النهاردة، انا زى البومب في حد بيحبه ناس كتير كده وشعوب تقوم وتقعد وفاكرني، أنا سعيدة بيكم وبتدفى بيكم”.

وأضافت في مداخلتها: “انا كويسة لسه بخضع لعلاجي النفسي اللي بخضعله من ساعة ما خلفت مريم وهنا، انا باين على صوتي اني مش محتاجة حاجة”.

وتوجهت بالشكر للناس قائلة: “انا ممتنة جدا للناس عاوزة اقولهم انتم تعبتوا فيا وانا عمري ما هخذلكم ابدا، بشكر اللي قال كلمة حلوة واللي قال كلمة وحشة لانه ممكن يكون مضايق علشاني، قضيت ايام صعبة علشان اتاخدت على خوانة، انا لما صحيت تاني يوم في المستشفى قولت لنفسي انا قاعدة في مكان امين وباكل أحسن اكل وبنام أحسن نومة، وقولت ليه مستغلش ده في اني ابقى افضل، والناس كانوا مدلعني وبقيت احسن”.

وتوجهت بالشكر لـ محمد عبد الوهاب لأنه عرفها على المستشفى “علشان علموني انام بدري وبصحى بدري”.

كما توجهت بالشكر للصحافة والصحفيين “من خلال برنامجك هشكر صحافة بلدي وبشكر صحافة الوطن العربي كله”.

شيرين عبدالوهاب تسامح شقيقها

وكشفت شيرين عبدالوهاب في المداخلة الهاتفية أنها سامحت شقيقها وأوضحت “هتنازل عن أى قضية ضد اخويا، علشان انا بسامح كل الناس وبخف كده، انا مش هرضى أن امي ترضى تنام معيطة على مخدتها بسبب أن ابنها وبنتها على خلاف”.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب زوجان مجدداً

ثم توجهت بعدها للجمهور لافتة أنها تحمل لهم خبراً سعيداً لهم، كاشفة أنها كتبت كتابها على حسام حبيب وعادت له مجدداً، وأضافت: “كتبنا الكتاب الساعة ٩ بليل بحضور المقربين”.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وتوجه شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب معتذرة وقالت: “بعتذر لحسام، وان كنت طلعت في يوم اتكلمت عنه احنا كان معمولنا حاجة كبيرة اوووي”، وعما إن كانت تقصد بذلك سحراً أجابت: “انا مقدرش اتكلم في الكلام ده، بس الحاجات دي مذكورة في القرآن، انا شيرين وغلطانة اني اتكلمت في العلن”.

وأضافت شيرين عبدالوهاب: “انا معرفش احب بسهولة وأكره بسهولة، ده حب حياتي، انا لسه بحبه، واقول للناس انا في أمان علشان انا وسطكم، حسام طيب جدا وهما ناس طيبين جدآ، وانا بوعد الناس كفاية أمور شخصية، وبوعدهم إني هقفل الصفحة دي خالص، وهغني احلى غنا”.

ولفت شيرين عبدالوهاب أن حسام حبيب هو من أقنعها، وأضافت: “والله القرار اتاخد علشان عارف الضغوطات” وأضافت: “ده احنا هننزل دلوقت نروح ناكل في احسن أماكن في الدنيا،انا مستاهلش اعيش غير في النور”.