شيرين تغازل حسام حبيب: سندي وضهري وحبيبي

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة رومانسية لزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد ظهوره معها قبل مشاركتها في إحياء حفل “روائع الموجي” الذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض.

وفي تصريحات اعلامية على هامش الحفل، اشارت شيرين الى ان حسام دعمها خلال الفترة الماضية، داعية الله أن يستمر معها دائمًا، اذ قالت: “بقول لحسام ربنا يخليك ليا وتفضل جنبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم”.

أما عن تعاونهما في ديو جديد خلال الفترة المقبلة، فقد كشفت شيرين: “إن شاء الله سيكون هناك عمل جديد يجمعنا، ولكن ليكون العمل مختلفا ومتنوعا عما قدمناه، الأمر سيستغرق بعض الوقت، حتى نجد أغنية تليق بالجمهور وبما يمكن أن نراه جيدًا، ولتقديم فن جيد أيضًا”.

اقرأ أيضاً: