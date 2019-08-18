شيفيلد يفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف – فيديو

لندن – حقق شيفيلد يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ نيسان (أبريل) 2007، وذلك بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس 1-0 الأحد في المرحلة الثانية من الموسم الجديد.

وكان شيفيلد استهل عودته الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 بالتعادل خارج ملعبه أمام بورنموث (1-1)، قبل أن ينجح الأحد في تحقيق فوزه الأول بين الكبار منذ تغلبه على واتفورد بالنتيجة ذاتها في 28 نيسان (أبريل) 2007.

A message from the man himself 🙌 pic.twitter.com/kGpS5U9AM4 — Sheffield United (@SheffieldUnited) August 18, 2019

وبعد شوط أول سلبي رغم بعض الفرص للطرفين، لاسيما لشيفيلد يونايتد، نجح الأخير في تسجيل هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ المرحلة الختامية لموسم 2006-2007 وخسارته أمام ويغان أثلتيك 1-2 (سجله جون ستيد)، وجاء في الثواني الأولى من الشوط الثاني عبر جون لندسترام (47).

وبهدفه في مرمى الحارس الإسباني فيسنتي غايتا، أكمل لندسترام سجله التهديفي في الدرجات الأربع الأولى الإنكليزية بحسب احصاءات موقع “أوبتا”.

وبقيت الأفضلية لفريق المدرب كريس وايلدر رغم الهدف ونجحوا في المحافظة على هذا التقدم حتى صافرة النهاية، ملحقين بالضيف اللندني الهزيمة الأولى للموسم الجديد الذي بدأه بالتعادل السلبي على أرضه مع إيفرتون.