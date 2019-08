شيفيلد يفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف – فيديو

لندن – حقق شيفيلد يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ نيسان (أبريل) 2007، وذلك بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس 1-0 الأحد في المرحلة الثانية من الموسم الجديد.

وكان شيفيلد استهل عودته الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 بالتعادل خارج ملعبه أمام بورنموث (1-1)، قبل أن ينجح الأحد في تحقيق فوزه الأول بين الكبار منذ تغلبه على واتفورد بالنتيجة ذاتها في 28 نيسان (أبريل) 2007.

