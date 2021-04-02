شيكات للاعبي الرمثا بعد تخفيض عقودهم

عمان – الغد – وافق عدد من لاعبي فريق الرمثا لكرة القدم أول من أمس، على تخفيض قيمة عقودهم، قبل أن يتسلموا مباشرة شيكات كدفعة من مستحقاتهم المالية المتأخرة.

والتقت اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا، برئاسة عوني الزعبي، أول من أمس، باللاعبين، للحديث عن المرحلة المقبلة، وضرورة تضافر جهود الجميع، للمحافظة على الفريق الذي يستعد لمنافسات دوري المحترفين.

وخرجت اللجنة المؤقتة من اجتماعها، بموافقة لاعبين على تخفيض عقودهم، مقابل حصولهم فورا على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهو ما حصل فعلا، حيث قامت اللجنة بتسليم اللاعبين الذين وافقوا على تخفيض العقود، شيكات بجزء من مستحقاتهم.

ومن اللاعبين الذين وافقوا على هذه الخطوة؛ مالك شلبية وعمر مناصرة وإحسان زحراوي ومصعب اللحام والمحترف السنغالي كوليبالي وسائد خزاعلة.

ووعدت اللجنة المؤقتة لاعبي الرمثا، بالبحث عن شركات داعمة للفريق، لتحسين أوضاع اللاعبين في المرحلة المقبلة.

-(أخبار النجوم)