شينجيانغ الصينية تتبرع بمواد طبية لمنطقة العقبة الخاصة

عمان- الغد– أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية بعمان، عن تبرع مقدم من منطقة شينجيانغ الويغورية، يشمل مواد طبية إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمكافحة وباء كورونا.

وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ” تبرعت مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، بمئتي مقياس لدرجة الحرارة ( ترمومتر بالأشعة تحت الحمراء)، لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمكافحة وباء كورونا تعبيرا عن الصداقة الودية للجانب الأردني.

وكانت مذكرة نوايا لإقامة علاقة المدينة التوأمة، بين أورومتشي والعقبة وقعت في عام 2014 ، الأمر الذي يعكس العلاقات الودية بين الصين والأردن.