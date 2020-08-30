شي تحت الضوء: مقتطفات من أقوال شي جين بينغ حول تذكر التاريخ والاعتزاز بالسلام

صادف يوم 7 تموز (يوليو) المنقضي الذكرى الـ83 لحادثة جسر لوقو، التي وقعت في 7 يوليو عام 1937، والتي تُعرف بأنها بداية الغزو الياباني واسع النطاق للصين، وشرارة انطلاق مقاومة الأمة الصينية بأسرها ضد العدوان الياباني.

ولطالما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في العديد من المناسبات على تذكر التاريخ والاعتزاز بالسلام. وفيما يلي مقتطفات من أقوال شي جين بينغ في هذا الصدد.

— الحرب مثل المرآة. النظر إليها يساعدنا على تقدير قيمة السلام بشكل أفضل.

— حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني وحرب العالم ضد الفاشية مثلتا معركة حاسمة بين العدل والظلم وبين النور والظلام وبين التقدم والرجعية.

— اضطلع الحزب الشيوعي الصيني بدور مركزي كان محوريا في انتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني.

— الروح العظيمة لمقاومة العدوان جزء من الثروة الثقافية الثمينة للشعب الصيني. وستوفر دوما زخما قويا للشعب الصيني للتغلب على كل الصعوبات والعقبات والسعي من أجل إحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية.

— يتعين على الشعبين الصيني والياباني توريث صداقتهما من جيل إلى جيل، وتعلم دروس التاريخ والتطلع قدما، للإسهام بشكل مشترك في السلام العالمي.

— تعد الصين مناصرا ثابتا ومدافعا قويا عن السلام العالمي. وسيظل الشعب الصيني ملتزما بالقضية النبيلة لسلام البشرية وتنميتها. (شينخوا)