صابرين تحتفل بعيد ميلادها ال 54 بكعكة الأوسكار

القاهرة- احتفلت الفنانة صابرين بعيد ميلادها ال 54 مساء أمس الليلة وسط أسرتها ممثلة في ابناءها وزوجها، حيث فاجأوها بإحضار تورتة عليها تمثال على هيئة الأوسكار، وهو نفس التمثال الذي رافق صورتها الأولى بعد خلع الحجاب مؤخرا.

صابرين يوافق عيد ميلادها اليوم الأحد 4 أكتوبر، ولكن اسرتها قررت الاحتفال به فجأة مساء أمس، وقامت صابرين بالتقاط عدة صور لها برفقة ابناءها وزوجها، كما تلقت التهاني من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت صابرين صور من عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع انستقرام، وأظهرت الصور شكل التورتة الذي تمثلت في شكل تمثال الأوسكار، وأشارت صابرين إلي أن أولادها فاجأوها بهدية عيد ميلادها وهي التورتة، وكتبت قائلة: أوسكار عيد ميلادي هدية من أولادي.

يذكر أن صابرين ظهرت للمرة الأولى في عمل فني بدون حجاب أو باروكة، في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “ليالينا 80” الذي شارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيرى، محمد عادل، محمد على رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسنى شتا، نورهان، صبري عبد المنعم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسى.