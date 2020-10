صابرين تحتفل بعيد ميلادها ال 54 بكعكة الأوسكار

View this post on Instagram

احتفلت الفنانة صابرين بعيد ميلادها الـ 54 مساء أمس الليلة وسط أسرتها ممثلة في ابناءها وزوجها، حيث فاجأوها بإحضار تورتة عليها تمثال على هيئة الأوسكار، وهو نفس التمثال الذي رافق صورتها الأولى بعد خلع الحجاب مؤخرا. . صابرين يوافق عيد ميلادها اليوم الأحد 4 أكتوبر، ولكن اسرتها قررت الاحتفال به فجأة مساء أمس، وقامت صابرين بالتقاط عدة صور لها برفقة ابناءها وزوجها، كما تلقت التهاني من جمهورها عبر السوشيال ميديا. . . . #الغد #منوعات #أخبار_المشاهير #أخبار_النجوم #صابرين