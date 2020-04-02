صاحب إشاعة “الغازات السامة” في قبضة الأمن

عمان – الغد – ألقى العاملون في الأمن الوقائي بمديرية الأمن العام القبض على صاحب التسجيل الصوتي الذي إدعى بوجود غازات خطرة بالجو وأنه يجب عليهم التزود بالمؤن وتسبب بهلع وخوف لدى المواطنين، بحسب بيان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عصر الخميس، إنّ التحقيقات ومتابعة التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قادت إلى تحديد الشخص صاحب هذا التسجيل وإلقاء القبض عليه .

وأضاف الناطق الإعلامي، في البيان إنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكداً أنّ مديرية الأمن العام ومن خلال الأمن الوقائي ووحدة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما يتم نشره من إشاعات وأخبار مغلوطة.

وأشار إلى أنّ المديرية تتعامل مع هذه الإشاعات على الفور، حيث تمّ ضبط عشرات الأشخاص من ناشري الإشاعات والأخبار المغلوطة خلال الأسابيع الماضية، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة.