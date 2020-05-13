صادرات إربد تنخفض بنسبة 11 بالمئة في نيسان

اربد- بلغت قيمة صادرات محافظة اربد لشهر نيسان الماضي نحو 55 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 11 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت نحو 62 مليون دولار.

وأظهر التقرير الشهري للصادرات الذي تعده غرفة صناعة اربد، أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لشهر نيسان الماضي بلغ 635 شهادة مقارنة مع 1372 شهادة للفترة نفسها من العام السابق.

وحظيت مدينة الحسن الصناعية بنصيب الاسد من اجمالي الصادرات بقيمة 2ر54 مليون دولار بنسبة 99 بالمئة من اجمالي الصادرات، فيما صدرت مناطق مختلفة من اربد بقيمة 600 ألف دينار، أما مدينة السايبر سيتي فلم تسجل أية صادرات، فيما جرى تصدير 1ر3 مليون دولار حسب اتفاقية الدول العربية.

وجاءت الصناعات الجلدية والمحيكات بالمرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات بقيمة 2ر49 مليون دولار، تلتها الصناعات التموينية والغذائية بقيمة 9ر2 مليون دولار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3ر1 مليون دولار، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 473 مليون دولار، وقطاعا الصناعات الانشائية والهندسية والكهربائية بقيمة 400 ألف دولار لكل منهما، وقطاع التعبئة والتغليف بقيمة 18 ألف دولار، وأخيرا قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 8 آلاف دولار.

وبين التقرير أن صادرات محافظة اربد إلى الولايات المتحدة الاميركية شكلت ما نسبته 82 بالمئة من اجمالي الصادرات، فيما كانت نسبتها إلى الدول العربية نحو 6 بالمئة.

وعزا رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، انخفاض الصادرات إلى ظروف وباء كورونا التي تأثرت بها الصناعات داخل المملكة، مؤملاً استعادة الصناعات عافيتها خلال المرحلة المقبلة.-(بترا)