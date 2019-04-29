طارق الدعجة

عمان- كشفت أرقام احصائية، أن صادرات الأردن إلى السوق السورية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم ما يقارب 21 مليون دينار مقابل 13 مليون دينار مستوردات.

كما كشف كتاب رسمي أن مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين منذ شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2018، بعمل الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري فيما يخص بالسلع الصناعية والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية بالرغم من أن أرقام الميزان التجاري للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ لم يطرأ عليهما أي تغيير جوهري.

وأكدت غرفة تجارة عمان أن هذا يشير إلى عدم وجود إغراق من البضائع السورية بالسوق المحلية بالإضافة لاستفادة الصادرات الأردنية من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين وهو مطلب أساسي كان للقطاع الخاص.

وقالت الغرفة إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع استيراد بضائع من سوريا متسرع وغير مدروس.

وأكدت غرفة تجارة عمان أنها ترفض القرارات التي تصدر من دون تشاور مع غرفة تجارة الأردن وباقي الغرف التجارية وممثلي قطاعات الأعمال والاقتصاد ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتبرت قرار منع الاستيراد من سوريا بالمجحف بحق القطاع التجاري لأنه لم يعط مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب أوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري.

وتساءلت هل يعقل أن السوق المحلية مغرق من 5 الآف سلعة شملها القرار ما بين منع أو وضع عوائق جمركية عليها، مطالبة بإعطاء القطاع الخاص فرصة للتواصل مع نظيره السوري لدراسة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين للعمل على معالجتها.