صادرات الأردن الصناعية تزيد 8.7 بالمئة خلال 10 أشهر

عمان– زادت صادرات المملكة الصناعية خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي 7ر8 بالمئة لتصل الى 933ر4 مليار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وفق تقرير احصائي لغرفة صناعة الاردن.

ووفقا للتقرير، جاءت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بالمقدمة وسجلت نحو 309ر1 مليار دينار مقارنة مع 112ر1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 7ر17 بالمئة.

وبلغت صادرات قطاع التعدين خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي 906 ملايين دينار مقابل نحو 893 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 5ر1 بالمئة.

وزادت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 4ر18 بالمئة لتسجل 815 مليون دينار خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي مقابل نحو 689 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التقرير، زادت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 4ر13 بالمئة، لتصل قيمتها الى 565 مليون دينار مقابل نحو 499 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي نحو 464 مليون دينار مقابل 429 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 2ر8 بالمئة.

ووفقا للتقرير،ارتفعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي الى 193 مليون دينار مقابل 189 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 4ر2 بالمئة.

وزادت صادرات قطاع الصناعات الانشائية خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 4ر33 بالمئة، لتبلغ نحو 73 مليون دينار مقابل 54 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي الى نحو 397 مليون دينار مقابل 438 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 4ر9 بالمئة.

وانخفضت صادرات قطاع صناعات التعبئة والتغليف خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي 8ر10 بالمئة الى 198 مليون دينار.

وحسب التقرير، بلغت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والاثاث خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي 13 مليون دينار مقابل نحو 16 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي ، بتراجع 8ر15 بالمئة.

واستند تقرير الغرفة على شهادات المنشآ الصادرة عن غرف الصناعة في عمان واربد والزرقاء.

وتنتج الصناعة الاردنية اكثر من 1250 سلعة صناعية من خلال عشرة قطاعات تصل لأسواق 130 دولة حول العالم.-(بترا)