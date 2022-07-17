صادرات النفط العراقي تتجاوز 300 ألف برميل يوميا لأميركا

بغداد- تجاوزت صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، 300 ألف برميل يوميا.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 302 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأميركا معدل 362 ألف برميل يوميا.

وأشارت الإدارة إلى أن العراق بصادراته النفطية ما يزال يحتل رابع أكبر مصدر للنفط لأميركا خلال الأسبوع الماضي، مبينة أنه من بين ثمان بلدان نفطية تستورد منها الولايات المتحدة النفط الخام.–(بترا)